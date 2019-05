Spazio | a Torino il centro di controllo del rover che cercherà la vita su Marte

Spazio : Altec - Nanoracks e Thales Alenia in workshop a Torino : I rappresentanti di Altec, Nanoracks e Thales Alenia Space discuteranno, domani, in un workshop a Torino, presso il centro Altec in corso Marche, sulle future opportunita’ commerciali di accesso allo Spazio dell’industria italiana, partendo dal Modulo Airlock di Nanoracks, inviato recentemente presso il centro di integrazione di Nanoracks a Houston, in Texas. Il modulo chiamato Bishop e’ il primo Airlock commerciale che ...