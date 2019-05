Sollevamento pesi | Mondiali juniores 2019 | cinque azzurrini in gara a Suva Ruiu e

Sollevamento pesi – L’Italia in pedana ai Mondiali per le qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2020 : Pesi: Mondiali, azzurri in pedana per le qualificazioni a Tokyo 2020 Inizieranno sabato primo giugno i Mondiali juniores di Pesistica olimpica, che quest’anno si svolgeranno a Suva, capitale delle isole Fiji. Il direttore tecnico Sebastiano Corbu, accompagnato dai tecnici Pietro Roca, Giulia De Girolamo e Alessandro Spinelli, si presenta all’appuntamento con 5 atleti: Giulia Imperio, Lucrezia Magistris, Alessia Durante, Sergio ...

Sollevamento pesi - Europei 2019 : l’Italia si conferma nell’elité continentale - ma per Tokyo serve una marcia in più : Si è appena conclusa l’edizione 2019 degli Europei di Sollevamento pesi, che in quel di Batumi (Georgia) hanno visto l’Italia grande protagonista, attraverso ben 10 medaglie, delle quali cinque d’oro, per una sesta posizione nel medagliere che ha confermato la buona tradizione del movimento del Bel Paese. Tra gli uomini, infatti, è arrivato l’undicesimo titolo di Mirco Scarantino, autentico fuoriclasse, che con buone ...

Sollevamento pesi - Europei 2019 : Simon Martirosyan si impone nettamente nei -109 kg - sul podio anche Aramnau e Bochkov : Ultima giornata dei Campionati Europei 2019 di Sollevamento pesi che regala al pubblico di Batumi una parata di stelle e di fuoriclasse assoluti delle categorie pesanti della disciplina, tra cui il campione del mondo in carica dei -109 kg Simon Martirosyan. L’armeno classe 1997 ha sbaragliato la concorrenza anche in Georgia, laureandosi campione continentale per la seconda volta in carriera (la prima risale al 2017 nei 105 kg) e ...

Sollevamento pesi - Europei 2019 : l’ucraino Dmytro Chumak trionfa nei -102 kg maschili - rammarico per l’armeno Samvel Gasparyan : Ultima giornata di gare negli Europei di Sollevamento pesi 2019 in corso a Batumi (Georgia), che si è aperta nel segno dell’ucraino Dmytro Chumak, protagonista assoluto nella categoria dei 102 kg, attraverso tre medaglie d’oro. Il primo successo è arrivato infatti nello slancio, totalizzando la miglior misura già dopo il primo tentativo a 171 kg, migliorandosi poi a 175 kg nel corso della terza prova, imponendosi davanti al ...

Sollevamento pesi - Europei 2019 : il bielorusso Yauheni Tsikhantsou domina nei -96 kg maschili con tre ori : Si è chiusa sotto il segno della Bielorussia la penultima giornata degli Europei di Sollevamento pesi 2019, con il classe ’98 Yauheni Tsikhantsou che si è imposto nella categoria dei -96 kg maschili, al termine di un vero e proprio dominio, iniziato con la gara di strappo, vinta già al secondo tentativo con la misura di 174 kg, incrementato poi con la valida a 178 kg. Secondo posto per il georgiano padrone di casa Anton Pliesnoi che si è ...

Sollevamento pesi - Europei 2019 : dominio russo nei -87 kg femminili - trionfa Paskhina davanti a Mstieva : La seconda finale del programma della settima giornata dei Campionati Europei 2019 di Sollevamento pesi ha riservato al pubblico di Batumi (Georgia) un dominio incontrastato della Russia nei -87 kg femminili con Kseniia Paskhina e Diana Mstieva che si sono contese il titolo continentale fino all’ultima alzata. Alla fine ha trionfato Paskhina con un totale di 242 kg, frutto di uno strappo da 110 e di uno slancio da 132 kg che le hanno ...

Si spezza un braccio in più punti durante l'esercizio di Sollevamento pesi : Un incidente terribile, che probabilmente porrà fine alla sua carriera di sollevatrice di pesi. Gaelle Nayo Ketchanke ha subito fratture multiple del braccio mentre tentava di sollevare 110 kg (243 libbre) al campionato europeo di Batumi, Georgia, con la tecnica dello strappo. L'atleta 31enne gareggiava nella categoria femminile da 76 kg, stava sollevando il peso quando il braccio sinistro si è ...

Sollevamento pesi - Europei 2019 : Eleni Konstantinidi si impone con due ori nella gara -81 kg femminili : Prima finale di giornata a Batumi (Georgia), dove sono in corso gli Europei gli Sollevamento pesi 2019, in cui si è da poco conclusa la gara dei -81 kg femminili, aperta dalla vittoria nello strappo della belga Anna Vanbellinghen, capace di iniziare correttamente a 98 kg, per poi migliorarsi sino ai 103 kg, uno in più della tedesca Nina Schroth, con il podio chiuso dalla greca Eleni Konstantinidi, che fallisce un tentativo a 100 kg, chiudendo ...

Sollevamento pesi - Europei 2019 : Lidia Valentin sconfitta dopo 3 anni - vince la bielorussa Darya Naumava nei -76 kg : L’ultima finale del programma della sesta giornata di gare per i Campionati Europei 2019 di Sollevamento pesi ha visto la stupenda sfida per il successo nei -76 kg (categoria olimpica) tra la leggendaria spagnola Lidia Valentin e la bielorussa Darya Naumava, con quest’ultima che l’ha spuntata per un’incollatura grazie all’ultimo tentativo di slancio a quota 136 kg. La 23enne di Babruysk si è così aggiudicata il ...

Sollevamento pesi - Europei 2019 : Hakob Mkrtchyan domina lo slancio e centra il primo titolo europeo - oro di strappo per Davitadze : Si apre con la spettacolare vittoria in rimonta di Hakob Mkrtchyan la sesta giornata di gare dei Campionati Europei 2019 di Sollevamento pesi a Batumi, in Georgia. Il georgiano classe 1997 si è imposto nella categoria -89 kg (non olimpica) ed ha conquistato il primo titolo continentale della carriera (incluse le manifestazioni giovanili) alla prima partecipazione assoluta nella rassegna europea senior, aggiudicandosi anche la medaglia ...

Sollevamento pesi - Nino Pizzolato campione europeo nella categoria 81 kg : Sollevamento Pesi, Nino Pizzolato ha vinto il titolo europeo nella categoria 81 kg a Batumi, in Georgia Nino Pizzolato vince il titolo di campione europeo nella categoria 81 kg a Batumi, in Georgia. L’azzurro sale sul gradino più alto del podio, conquistando l’oro di totale con 356 kg e anche di slancio con 201 kg, con tanto di record europeo di specialità e di totale Under 23. Acerrima concorrenza per Pizzolato, che ...

Sollevamento pesi - Antonino Pizzolato SBANCA TUTTO! Impresa da fenomeno - va all-in nello slancio e completa una rimonta epica! E’ campione d’Europa! : L’Europeo dell’Italia si chiude in maniera trionfale grazie all’Impresa titanica di un Antonino Pizzolato che conquista il primo titolo continentale della carriera nei -81 kg con una rimonta strepitosa. Il 22enne siciliano ottiene anche la medaglia d’oro di specialità nello slancio e si conferma l’unica vera possibile carta da medaglia azzurra nel Sollevamento pesi in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ...

