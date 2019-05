Sogno Di Lorenzo | c’è il Napoli | “non vedo l’ora di ascoltare la musichetta della

calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ilha le idee chiare in vistaprossima stagione, ha intenzione di ridurre il gap dalla Juventus e tentare l’assalto allo scudetto. Il presidente De Laurentiis ha piazzato il primo colpo, si tratta di Giovanni Diautore di un grande campionato con l’Empoli, il terzino si presenta come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. “È unche si realizza, il coronamento di una rincorsa incredibile. Due anni fa di questi tempi mi stavo giocando i playoff di C col Matera, adesso firmo per una big di Serie A. Non bisogna mai arrendersi». È pronto adlaChampions League? «Non. Giocare la Champions è il massimo. Apoi c’è un tifo pazzesco, tutto sarà speciale». L’azzurro le dona: Empoli,e in futuro la Nazionale? «Ci spero, non lo nego. Voglio fare il massimo e ritagliarmi uno spazio ...

CalcioWeb : Sogno #DiLorenzo, c'è il #Napoli: 'non vedo l'ora di ascoltare la musichetta della Champions' - SiamoPartenopei : Di Lorenzo: 'Napoli un sogno che si realizza! C'è un tifo pazzesco, Ancelotti una leggenda. Da terzino m'ispiro a C… - napolista : Di Lorenzo: “Non vedo l’ora di essere allenato da #Ancelotti” Sulla Gazzetta dello Sport intervista al terzino dell… -