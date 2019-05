Sneaker uomo e logo mania

gqitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) Se amate i marchi moda di lusso, il vostro tipo di calzatura preferita è lae laè la tendenza che più amate, non perdetevi questa selezione di scarpe sportive. Vi sveleremo i modelli più cool del momento da indossare subito; amanti dello street style deluxe prendete appunti. Partiamo da un modello davvero innovativo e originale: ladi Fendi realizzata in pelle bianca e trattata interamente con tecnica fotosensibile. In pochi istanti, con la luce del sole, la scarpa svela l'iconico pattern FF nei toni del giallo. Davvero geniale. Se amate le stampe a caratteri cubitali non perdetevi poi la calzatura di Burberry in gabardine di cotone o in alternativa, se preferite i modelli alti, alla caviglia, quella firmata da Salvatore Ferragamo realizzata in morbida pelle con stampa lettering sul tallone e suola in gomma off white con Gancini in ...

offerteoggi : Puma Calza Sneaker Uomo, (Pacco da 3) EUR 5,60 -