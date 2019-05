Smartphone Sony Xperia 1 in Italia dall’11 giugno a meno di mille euro

Asus ZenFone 6 lo Smartphone con Flip-Camera mobile Sony e tre configurazioni : Asus sta promuovendo il suo ZenFone 6, lo smartphone con Flip-Camera che cela la fotocamera Sony . Ci sono tre possibili scelte per lo stesso device, che può variare per prestazioni e capacità di memoria. Molti altri sono i dettagli. Andiamo con ordine. Asus , con le sue nuove proposte innovative non si ferma più. Gli ultimi device hanno avuto una progressione tecnica e grafica senza precedenti. Oltre all’aspetto che prevede un display ...

Sony Xperia 10 - lo Smartphone in 21 : 9 è comodo da maneggiare - ma non per lo streaming video : Non è facile trovare uno smartphone con schermo da 6 pollici che sia comodissimo da impugnare. Chi lo volesse, una soluzione unica nel suo genere è quella del Sony Xperia 10, un prodotto di fascia media proposto a un prezzo di listino di 349 euro. Insieme al fratello maggiore Xperia 10 Plus è l’unica proposta attualmente disponibile che ha un rapporto di forma in 21:9, ossia particolarmente stretto e lungo, quasi come un telecomando per la ...