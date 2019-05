Sky Italia e il Gruppo 24 Ore annunciano una partnership di 5 anni | ecco i dettagli

Al via partnership gruppo 24 Ore-Sky Italia : Il gruppo 24 ORE e Sky Italia avviano una partnership tra i due gruppi. L'accordo sarà incentrato sullo sviluppo cross-mediale e informazione

Il Gruppo 24 ore e Sky Italia hanno avviato una collaborazione editoriale per i prossimi cinque anni : Oggi il Gruppo 24 ore e Sky Italia hanno annunciato una collaborazione che durerà cinque anni, a partire dall’1 giugno 2019. «L’accordo» scrive il Sole 24 ore, «sarà incentrato sullo sviluppo cross-mediale e la valorizzazione delle rispettive competenze negli ambiti

MotoGP - GP Italia 2019 : gli orari del fine settimana e come vedere le gare su Sky e TV8 : Siamo ormai nelle vicinanze del weekend più atteso del Motomondiale e non solo dagli appassionati di casa nostra: si correrà al Mugello, uno dei templi della velocità e uno dei tracciati più belli, difficili e variegati di tutto il calendario. Sulla pista tosca le tre classi si daranno battaglia nel sesto appuntamento di una stagione che si sta confermando, come nelle attese, quanto mai vibrante e interessante. In MotoGP tutti gli occhi saranno ...

Romulus - Sky Italia annuncia una "serie epica" sulla nascita di Roma (Video) : "Una serie epica nel vero senso della parola, un prodotto di portata internazionale in cui brillerà una nuova generazione di attori Italiani": con queste parole Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia, ha annunciato la nuova sfida di Sky, ovvero Romulus.Un titolo che è già un programma o, meglio, una saga epica: quella che porterà alla nascita di Roma, avvenuta otto secoli fa, e che sarà raccontata attraverso lo sguardo ...

Sky Italia - accordo con Hic Mobile per lo sviluppo del mobile advertising : Sky Italia ha siglato un accordo con l’agenzia Italiana di mobile marketing Hic mobile. La partnership consentirà alla media company di ampliare in modo strategico la propria offerta commerciale pubblicitaria digitale all’ambito del mobile advertising, avvalendosi da subito dell’esperienza di Hic mobile per tutti i servizi di proximity advertising & ...

Mondiali Under 20 - Italia-Giappone su Sky e Rai : Dove vedere Italia Giappone Under 20 in Tv e streaming – L’Italia è arrivata al Mondiale Under 20 con buone prospettive e i fatti stanno per ora confermando questa idea. La nostra Nazionale, infatti, ha già ottenuto dopo le prime due gare la qualificazione matematica agli ottavi di finale dopo sole due gare disputate, ma ora […] L'articolo Mondiali Under 20, Italia-Giappone su Sky e Rai è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

MotoGP - GP Italia 2019 : orari e programma su Sky e TV8. Dirette - differite e streaming : Archiviato l’appuntamento di Le Mans il Motomondiale è pronto per spostarsi nel Bel Paese. Sul circuito toscano del Mugello andrà in scena il GP d’Italia appuntamento sul suolo Italiano, appuntamento sempre ricco di emozioni e spettacolo visto l’immenso calore e sostegno da parte del pubblico di casa. Occhi puntati soprattutto sui beniamini di casa Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci e Franco Morbidelli in ...

Master of Photography 2019 - su Sky Arte la quarta stagione del talent più internazionale della tv italiana : Torna l'unico talent dedicato alla fotografia, tra i più difficili da raccontare - televisivamente parlando -, ma tra i più affascinanti, sul piano puramente visivo: pArte questa sera, 28 maggio 2019, alle 21.15 su Sky Arte (120 e 400 di Sky), la quarta edizione di Master of Photography, che ritrova Oliviero Toscani in giuria.prosegui la letturaMaster of Photography 2019, su Sky Arte la quarta stagione del talent più internazionale della ...

Mondiali Under 20 - Italia-Giappone su Sky e Rai : L’Italia è arrivata al Mondiale Under 20 con buone prospettive e i fatti stanno per ora confermando questa idea. La nostra Nazionale, infatti, ha già ottenuto dopo le prime due gare la qualificazione matematica agli ottavi di finale dopo sole due gare disputate, ma ora resta da concludere al meglio il girone. Domani, infatti, i […] L'articolo Mondiali Under 20, Italia-Giappone su Sky e Rai è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Negli Stati Uniti è andato in onda un documentario di due ore su Game of Thrones - che in Italia sarà trasmesso su Sky Atlantic il 3 giugno : La sera del 26 maggio è andato in onda Negli Stati Uniti, HBO, il documentario Game of Thrones: The Last Watch, che in Italia sarà trasmesso su Sky Atlantic il 3 giugno alle 21.15. Il documentario, mandato in onda una settimana

Motomondiale - GP Italia Mugello 2019 : come vederlo in tv e streaming. Orari e programma della settimana su Sky e TV8 : Mancano quattro giorni alla prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019, sesta tappa stagionale del Motomondiale. Il tour europeo del massimo circuito a due ruote fa tappa al Mugello per il primo dei due appuntamenti previsti sul suolo nostrano nell’arco del campionato (il secondo è in programma a settembre a Misano). I protagonisti più attesi ed acclamati dal pubblico Italiano sono sicuramente Valentino Rossi e ...

Mondiali Under 20 - Ecuador-Italia in chiaro e su Sky : Dove vedere Ecuador Italia Under 20 in tv e streaming – Seconda gara del Mondiale Under 20 per l’Italia, che dopo l’esordio vincente con il Messico sfida l’Ecuador. I sudamericani hanno pareggiato con il Giappone nella prima sfida, motivo per cui un risultato positivo consentirebbe all’Italia di proiettarsi agli ottavi di finale della competizione. Dove […] L'articolo Mondiali Under 20, Ecuador-Italia in ...

L’Agcom ha multato Sky Italia per 2 - 4 milioni di euro per aver alterato l’offerta del suo pacchetto Sky Calcio senza avvisare gli utenti : L’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha multato Sky per 2,4 milioni di euro per aver alterato l’offerta del suo pacchetto Sky Calcio, senza avvertire gli utenti che l’avevano già sottoscritto. Per la stagione calcistica 2018/2019, infatti, Sky aveva perso i

L’Agcom ha multato Sky Italia per 2 - 4 milioni di euro per aver alterato l’offerta del suo pacchetto Sky Calcio : L’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha multato Sky per 2,4 milioni di euro per aver alterato l’offerta del suo pacchetto Sky Calcio, senza avvertire gli utenti che l’avevano già sottoscritto. Per la stagione calcistica 2018/2019, infatti, Sky aveva perso i