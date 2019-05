Sky | il Calciomercato si sposta al mare Bonan | Ricreeremo in studio un villaggio

blogo

(Di giovedì 30 maggio 2019), si riparte. Alessandroe Gianluca Di Marzio tornano su Sky per guidare gli appassionati nel mondo delle trattative, dei retroscena, degli accordi siglati e mancati. Il fischio d’inizio è fissato per il 3 giugno (dal lunedì al venerdì, dalle 23 a mezzanotte), per una maratona che si interromperà temporaneamente il 19 luglio.“Bisogna sempre creare qualcosa di nuovo e noi lo faremo – affermaa TvBlog – la mia conduzione nel corso degli anni è mutata e si è evoluta. Sono maturato, ho convinzioni diverse, ma non ci abbandoneranno la sobrietà e lo stile. La leggerezza e l’ironia ci saranno sempre”.Sky, ilsial: "inundi. Edizione dedicata ad Alberto Bucci" pubblicato su TVBlog.it 30 maggio 2019 10:49.

