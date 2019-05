Siena, bimbo di 10 mesi ricoverato per problemi gastrointestinali: dimesso, muore il giorno dopo (Di giovedì 30 maggio 2019) Un altro dramma si è consumato nel giro di qualche giorno all'ospedale di Siena. Dopo il caso del neonato morto subito dopo il parto cesareo verificatosi lo scorso 26 maggio, per il quale sono stati avviati accertamenti da parte dell'azienda sanitaria per scoprirne la causa, un altro bambino è deceduto al Santa Maria alle Scotte per il riacutizzarsi di sintomi gastrointestinali. Il piccolo, 10 mesi, era arrivato con i genitori al pronto soccorso nella serata di lunedì 27 maggio. Il giorno dopo il bimbo è stato dimesso "in seguito al miglioramento delle sue condizioni", ma poi qualcosa è andato storto e la situazione è precipitata fino alla morte, avvenuta mercoledì 29 maggio.



Come ha spiegato la stessa azienda sanitaria in un comunicato firmato dal direttore generale Valtere Giovannini, "il bambino è stato preso in cura prontamente nell'ambito del percorso pediatrico. La situazione clinica è purtroppo peggiorata nel corso delle ore successive e, nonostante le procedure di emergenza attivate, il paziente è deceduto".



