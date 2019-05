Sicilia | lavori su A29 | stanotte chiusa corsia sorpasso tra Tommaso Natale e Palermo

Sicilia : si completa messa in sicurezza Rocca Cefalù - lavori per 800mila euro : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - Pronti per ripartire, dopo quattro anni di stop, i lavori per completare la messa in sicurezza della Rocca di Cefalù. Si tratta del secondo stralcio del progetto generale che consentirà di mettere al riparo le abitazioni sottostanti, ma anche la Cattedrale della cittad