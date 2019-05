Sicilia | ' I molti volti della psicologia' | a Viagrande il congresso regionale

Sicilia - capodoglio rosa morto sulla spiaggia con molti chili di plastica nello stomaco : Ormai sono ben cinque i capodogli trovati spiaggia ti sulle coste del nostro Paese nell'arco degli ultimi cinque mesi. L'ultimo è stato trovato nel palermitano, e anche stavolta aveva un'enorme quantità di plastica e rifiuti dentro lo stomaco . Non è ancora chiaro se sia stato questo materiale a ucciderlo, ma in ogni caso la questione diventa sempre più una vera e propria emergenza per la fauna marina. Il capodoglio rosa aveva molta plastica nello ...

Pasqua - molti turisti in Sicilia - nonostante lo scirocco : Il vento forte sta creando davvero tanti disagi, oggi, in Sicilia, ne parliamo in un altro articolo , ma l'isola vive un felice momento, dal punto di vista turistico, con migliaia di turisti che non ...