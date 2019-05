Sfigurare con l’acido ricorda il regolamento di conti mafioso Altro che amori finiti

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Nel film Il padrino Vito Corleone si reca in lacrime da un fidato amico titolare delle onoranze funebri. Il figlio Sonny è stato crivellato di colpi durante un agguato. Chiede, tra i singhiozzi, di dare il meglio dell’arte sua affinché il corpo possa essere poi esposto. Colpire al viso un avversario e sfigurarlo per impedire che possa essere esposto con la bara aperta è proprio dei codici mafiosi. Si parla all’, termine psicoanalitico che designa l’insieme di persone, regole, usanze, codici che formano il lessico di una società. Alla comunità mafiosa viene dato un messaggio preciso: chi ha in sorte di essere “sparato” in faccia non deve essere guardato. Gli episodi di deturpamento dei visi che oggi riempiono le cronache nazionalino dunque più la logica deldimalavitoso che non presunti, o “delitti passionali” come ...

