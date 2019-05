SF90 Stradale | la prima Ferrari ibrida di serie

Ferrari SF90 Stradale - la supercar ibrida da 1.000 cavalli : Era attesa da molto tempo e finalmente è arrivata. La nuova Ferrari SF90 Stradale, che è anche la prima auto ibrida plug-in nella storia di Maranello. Ovviamente la sua missione non è consumare poco, ma andare il più veloce possibile e per questo la quantità dei sui cavalli è un numero che rimane scolpito nella mente: mille. Ma non è l'unico numero incredibile della nuova hypercar del cavallino Rampante, che può vantare un rapporto peso potenza ...