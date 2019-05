“Sessant' anni fa | io | Nicola Pietrangeli | vincevo il mio primo Roland Garros

agi

(Di giovedì 30 maggio 2019) Il 30 maggio di sessant'anni fa, Nicola Pietrangeli conquistava iltitolo dello Slam del tennis italiano, battendo il sudafricano Ian Vermaak nella finale del Roland Garros. Che cosa ricorda di quell'impresa? “Poco, Vermaak non era un campione, non so nemmeno come fece ad arrivare così lontano. E io ero il numero 3 del tabellone, come la mia classifica che, all'epoca, si creava facendo la media fra le due principali superfici, terra e veloce. Io ero ilsulla terra rossa. E lo rimasi per qualche anno”. In semifinale, però, aveva battuto Neale Fraser, il numero 1 del mondo, campione di tre Slam. “Lo battevo sempre, o quasi, contro gli australiani mi trovavo bene. Il mio gioco gli dava fastidio”. Che stile di gioco aveva Nicola Pietrangeli? “Un po' alla Ivan Lendl, non certo come potenza, ma come saper essere attendista. Il mio colpo forte era il rovescio a una mano e poi ...

