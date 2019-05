Sergio Ramos dice addio al Real Madrid? La smentita del difensore | “voglio chiudere qui

Real Madrid - l’annuncio di Sergio Ramos sul futuro : “non voglio andarmene” : “Sono un madrilista, voglio ritirarmi qui e quale modo migliore se non ricostruire. Il giorno che vado via vorrei salutare dalla porta principale, vincendo”. Sono le dichiarazioni di Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, nel corso di una conferenza stampa alla Ciudad Deportiva, sono state smentite le voci su un possibile addio. “Mi sarei rinnovato per tutta la vita. Il presidente e io abbiamo una relazione padre-figlio ...

Le notizie del giorno – La bomba sul Napoli - Sergio Ramos nei guai e ribaltone in Serie B : Le notizie del giorno – Alla base del probabile addio di Sergio Ramos al Real Madrid, infatti, sembrerebbero esserci motivi che con il calcio hanno poco a che fare. Secondo ‘El Mundo Depurtivo’, che fa riferimento ad un indiscrezione del giornalista dell’ABC Rubén Cañizares al programma ‘El golazo de Gol’, al capitano dei blancos non basterebbero 12 milioni di euro l’anno per poter ripagare il debito con il Banco Santander che ...

Real Madrid - guai grossi per Sergio Ramos : lo spagnolo ‘sogna’ la Cina per pagare un enorme debito : Secondo quanto riferito dagli organi di stampa spagnoli, il capitano del Real Madrid vorrebbe trasferirsi in Cina per aumentare il proprio stipendio e poter pagare alcuni debiti contratti nell’ultimo periodo Un progetto finito male, un investimento troppo azzardato e la frittata è fatta. Sergio Ramos sarebbe finito in guai finanziari molto grossi, stando almeno a quanto riferisce ‘El Mundo Depurtivo‘ riprendendo ...

Real Madrid - Sergio Ramos chiede la cessione per volare in Cina a far cassa : Sergio Ramos sembra gradire le proposte molto ricche in arrivo dalla Cina: sembra che il calciatore voglia lasciare il Real Madrid In Spagna diversi organi di stampa stamane stanno parlando con insistenza dell’ipotesi che Sergio Ramos possa aver chiesto al Real Madrid di permettergli di andar via in estate. Il tutto per fare in modo da poter passare nella Super League cinese dopo aver ricevuto l’offerta ‘molto ...

Calciomercato Juventus - potrebbero arrivare Sergio Ramos e Pogba per una squadra stellare : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus, ancora alla ricerca del sostituto di Massimiliano Allegri, sul quale i vertici del club bianconero hanno deciso di non puntare per la prossima stagione. La dirigenza sabauda, comunque, ha intenzione di costruire una squadra ancora più forte per cercare di conquistare la Champions League, vera e propria ossessione della Juventus. Il club bianconero potrebbe mettere a segno degli importanti ...

Dalla Spagna : Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid - CR7 lo vorrebbe alla Juventus : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera sta cercando di allestire una rosa in grado di competere non solo in Serie A, ma anche in Champions League. Una delle esigenze primarie della Juventus è rafforzare la difesa, considerando anche il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico bianconero) e il probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente ...

Dalla Spagna : “Via Sergio Ramos - il Real Madrid tenta Koulibaly : la richiesta di ADL” : Il Real Madrid su Koulibaly in vista della probabile partenza di Ramos Sergio Ramos con tutta probabilità lascerà il Real Madrid a seguito di una discussione avuta con Fiorentino Perez. Per sostituirlo ci sono vari nomi come Matthjis De Ligt, Virgil Van Dijk, Mario Hermoso, Milan Skriniar e Kalidou Koulibaly. Proprio per il difensore azzurro come riporta anche il Mundo Deportivo, il Napoli ha rifiutato un’offerta da circa 90 ...

Calciomercato Real Madrid – Se parte Sergio Ramos - Koulibaly e De Ligt tra gli obiettivi : Sergio Ramos medita di lasciare il Real Madrid, che pensa già al sostituto. Secondo ‘As‘ i Blancos andranno alla ricerca di un difensore di alto livello perché presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con i soli Varane, Militao, Nacho e Vallejo potrebbe essere un rischio vista la debolezza difensiva mostrata quest’anno. Nella lista dei desideri madrileni tra i primi posti c’è il centrale del Napoli ...

Sergio Ramos Juventus - CR7 lo vuole a Torino : vicino l’addio al Real : Sergio Ramos Juventus – L’arrivo di Zidane sembra aver chiuso il mercato in uscita del Real, ma l’uscita dalla Champions per mano dell’Ajax sembra aver lasciato delle scorie tra i veterani dei blancos. Clamoroso in casa Real Madrid: secondo quanto riportato da Marca e El Chiringuito, Sergio Ramos starebbe pensando di lasciare il club blanco in seguito alla discussione avuta […] More

Bomba dalla Spagna : Sergio Ramos rompe con Florentino Perez e CR7 lo chiama alla Juve! Ma quanto c’è di vero? : Sergio Ramos sembra essere in rotta con il Real Madrid, a seguito dell’esclusione dalla Champions League per mano dell’Ajax “Sergio Ramos rompe con Florentino Perez e CR7 lo chiama alla Juve!“ La Bomba arriva dalla Spagna, per la precisione da As che ha parlato di rottura tra il calciatore ed il Real Madrid a seguito dell’esclusione dalla Champions League per mano dell’Ajax. Da qui a dire che possa ...

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna - As rilancia : Ronaldo chiama Sergio Ramos alla Juve! : La bomba proveniente dalla Spagna è Clamorosa. Secondo As, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe lasciare i blancos a fine stagione. Come fa sapere il quotidiano sul proprio sito internet, fra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus. Da quanto riferiscono, sarebbe stato direttamente Cristiano Ronaldo, grande amico ex compagno di squadra dello spagnolo, a fare il nome del forte calciatore ai dirigenti juventini. Sul ...

Luca Beckenbauer - nipote della leggenda Franz : “I miei modelli sono Van Dijk e Sergio Ramos” : Un cognome importante, pesante: Beckenbauer. E’ quello di Luca, difensore centrale dell’Hannover 96 e nipote della leggenda del calcio Franz. Il giovane calciatore (18 anni) ha rilasciato un’intervista per il settimanale “Sport Bild“. Ecco le sue parole. “I miei modelli al momento sono Van Dijk e Sergio Ramos. Il numero 5 sulla maglia? Non a causa della storia familiare, ma perché si adatta alla mia ...

Il Psg tenta Sergio Ramos con una super offerta : ... l'offerta da nababbo che il club di Al-Khelaifi gli avrebbe fatto pervenire per cercare di convincerlo: 20 milioni netti a stagione che lo collocherebbe tra i giocatori più pagati al mondo e che è ...

