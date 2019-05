Selvaggia Lucarelli a Barbara D' Urso | ' Ripigliati | Eliana fa una figura migliore di te'

Selvaggia Lucarelli Sbugiarda Barbara D’Urso! : Lo storico astio tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli non è certo una novità. Ecco che un nuovo episodio fa gridare allo scandalo la Lucarelli la quale Sbugiarda la D’Urso, con tanto di prove. Ecco cosa è successo tra le due prime donne! Selvaggia Lucarelli è letteralmente inviperita contro Barbara D’Urso. Per quale motivo? Che ve lo dico a fare, ovviamente si tratta sempre del caso del momento, il PratiGate, la telenovela ...

"Pamela Prati è inseguita dal Fisco ed è stata denunciata da poliziotti" - l'inchiesta di Selvaggia Lucarelli : Nuove dichiarazioni sul conto di Pamela Prati. E parliamo di conto non a caso, dal momento che l'articolo di Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano di oggi ha messo in luce i problemi finanziari della soubrette più chiacchierata negli ultimi mesi. "Non ho debiti, sono calunnie" ha rivelato la donna ai microfoni di Verissimo: tuttavia, la giornalista ha fornito dettagli molto precisi sul destino dei compensi relativi alle sue ospitate ...

Pamela Prati - l'ex agente confessa a Selvaggia Lucarelli : "Soltanto menzogne. E su Mark Caltagirone..." : Pamela Perricciolo, l'ormai ex agente di Pamela Prati, una delle indiziate numero uno del caso Mark Caltagirone (il promesso sposo di Pamela Prati che si sono inventate), rompe il silenzio. Parla a Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano: "Il profilo di Caltagirone gestito da Pamela Prati, eravamo

Pamela Perricciolo intervistata da Selvaggia Lucarelli : 'Abbiamo mentito tutte e tre' : Mentre il castello di sabbia creato da Pamela Perricciolo, Eliana Michelazzo e Pamela Prati sul caso Mark Caltagirone si sta sgretolando, le tre dirette interessate raccontano ognuna la propria verità. Questa volta a rompere il silenzio è stata proprio Pamela Perricciolo in un'intervista-fiume rilasciata a Selvaggia Lucarelli. Come molti ricordano, la prima a crollare è stata l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Eliana Michelazzo lo scorso ...

Pamela Perricciolo intervistata da Selvaggia Lucarelli : "Ora apro un resort a Zanzibar" : "Io, Pamela Prati ed Eliana Michelazzo il primo aprile abbiamo firmato un accordo che ci vincola a non divulgare nulla di quello che ciascuna di noi sa della vita privata delle altre, perché avremmo firmato se non avessimo avuto tutte interesse a farlo? Il documento di riservatezza tra noi tre l'ha proposto Eliana col suo studio legale, strano che sia una vittima ma chieda alle altre di tacere". A parlare, per la prima volta dopo le ...

Racconta un sacco di palle e fa le firme false! Il filgio Selvaggia Lucarelli è un ribelle : Ospite della trasmissione I Lunatici, l’irriverente giornalista ha Raccontato del suo difficile rapporto con il figlio quattordicenne nato dal matrimonio con Laerte Pappalardo. Anche Selvaggia Lucarelli ha le sue gatte da pelare : “Come madre sono una sorpresa per me stessa. Pensavo che sarei stata molto intransigente, mentre con lui faccio molta fatica a gestire la questione punizioni. Cerco sempre di dargli un’altra ...

Domenica in - Nunzia De Girolamo da Mara Venier attacca Selvaggia Lucarelli : "Cosa fa durante le esibizioni" : Ospiti di Mara Venier a Domenica in, su Raiuno, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro hanno parlato dell'atteggiamento poco simpatico di Selvaggia Lucarelli: "E' molto più concentrata su Twitter che sulle esibizioni". E ancora: "Vorrei dire a Selvaggia Lucarelli che stare seduti in giuria a Ballando

