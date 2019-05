Sea Watch | l' orrore-spettacolo della Ong sui migranti | la sciacallata contro Salvini

Le immagini del naufragio del 23 maggio in un video di Sea Watch : Twitter Ecco uno dei video girati il 23 maggio dall'aereo i ricognizione della ong tedesca Sea Watch: mostra un gommone in difficoltà nel Mediterraneo e diversi migranti in mare sea Watch immigrazione ?

Sea Watch filma migrante che annega e dà l'allarme : a poche miglia nave della Marina italiana non interviene : Il 23 maggio aereo della ong chiede soccorsi: buco di 52 minuti, poi la risposta della Bettica: "Abbiamo inviato elicottero e constatato l'intervento della motovedetta libica"

Barcone con 80 migranti in acque internazionali - Sea Watch : "Intervenga l'Italia" : Mauro Indelicato Il gommone mostrato sul tweet della Sea Watch In un tweet l'ong Sea Watch, la cui nave è sotto sequestro nel porto agrigentino di Licata, conferma l'avvistamento tramite un aereo di 80 migranti a bordo di un gommone e lancia un appello alla marina italiana: "Una vostra nave è la più vicina, intervenga subito" Un Tweet dell’Ong Sea Watch riaccende i riflettori sulla rotta libica dell’immigrazione. In particolare, l’Ong ...

Sea Watch : “80 migranti su un gommone - nave Marina militare è la più vicina - li soccorra” : L'ong tedesca Sea Watch lancia l'allarme su Twitter : ci sarebbero altri 80 migranti in difficoltà nel Mediterraneo, al largo della Libia. I volontari hanno chiesto l'intervento di una nave della Marina militare, il pattugliatore P490, che sarebbe l'imbarcazione più vicina al luogo del naufragio.

Sea Watch : 'Nave militare non interviene davanti ad un gommone che affonda con migranti' : L'imbarcazione della marina militare italiana avrebbe avvistato in mare un gommone in pericolo con a bordo circa ottanta migranti, ma non sarebbe intervenuta per trarli in salvo. Questa la denuncia che arriva attraverso un post sul social network 'Twitter' da parte dell'O.N.G. (Organizzazione Non Governativa) Sea Watch, che ha chiesto l'intervento immediato e tempestivo delle autorità italiane prima che il natante affondasse. ...Continua a ...

Sea Watch accusa la Marina : “Non ha salvato un gommone in difficoltà” : I respingimenti illegali dei migranti verso la Libia proseguono ormai a ritmi elevati e con cadenza quasi quotidiana. Oggi, circa 300 persone sono state intercettate dalle motovedette libiche a bordo di tre diverse imbarcazioni. Uno dei gommoni, che trasportava un’ottantina di migranti, è riuscito a

Sea Watch - lo sfregio alla Marina italiana : "Guardano gli immigrati affondare". Ma poco dopo... : Un barcone alla deriva al largo delle coste della Libia innesca lo scontro tra la ong Sea Watch 3 e la Marina Militare italiana. La presenza del barcone era stata segnalata da Alarm Phone, la ong che raccoglie tutte le segnalazioni delle barche di migranti in difficoltà: "Dalle 12.40 siamo in contat

Migranti - gommone in avaria : Sea Watch accusa Marina : "Non interviene" : Migranti, gommone in avaria: Sea Watch accusa Marina: "Non interviene" L’organizzazione ha lanciato l’allarme su Twitter, scrivendo che una nave militare italiana si trovava vicino all'imbarcazione in difficoltà ma non ha agito. La risposta: “Abbiamo mandato un elicottero, ma è intervenuta motovedetta ...

Un barcone in mare in avaria. E Sea Watch accusa la Marina : Angelo Scarano Sea Watch segnala la presenza di un barcone in avaria tra Italia e Libia. Poi l'accusa alla Marina militare italiana: "Non intervengono" Ancora un barcone alla deriva davanti alle coste della Libia. A segnalare la presenza dell'imbarcazione è stata l'ong Alarm Phone che raccoglie tutte le segnalazioni delle barche di migranti in difficoltà: "Dalle 12.40 siamo in contatto con una barca in difficoltà nel Mediterraneo ...

Sea Watch denuncia : Gommone con 80 migranti in pericolo - Marina militare non interviene : L'ong Sea Watch ha attaccato in un tweet la Marina militare italiana: "La nave P492 Bettica della Marina militare italiana si trova vicino a un Gommone in pericolo con circa 80 persone a bordo ma non interviene". Marina militare respinge le accuse.

Sea Watch : 80 persone su gommone - Marina Militare non interviene : Roma – “La nave P492 Bettica della Marina Militare Italiana si trova vicino a un gommone in pericolo con circa 80 persone a bordo ma non interviene. Il nostro aereo ha inviato un messaggio di Mayday Relay e ha confermato l’avvistamento di persone aggrappate a un tubolare sgonfio”. Cosi’ la Ong Sea Watch su twitter. L'articolo Sea Watch: 80 persone su gommone, Marina Militare non interviene proviene da RomaDailyNews.

Migranti - sette sbarchi in Sicilia e Sardegna. La Sea Watch mostra la mail con cui la Guardia costiera espresse "Immediata disponibilità" : Chiese evangeliche e famiglie accoglienti di Bologna e Torino ribadiscono la disponibilità ad ospitare i Migranti

Migranti - indagato il comandante della Sea Watch : “Per salvare vite umane rifarei tutto quanto” : Arturo Centore, comandante della Sea Watch, è stato ascoltato ieri dai pm di Agrigento, a cui ha dovuto spiegare le circostanze in cui è avvenuto il salvataggio dei 65 Migranti soccorsi a largo della Libia e poi portati verso Lampedusa, dove sono sbarcati nonostante le direttive del Viminale. "Per salvare vite umane rifarei tutto quanto", ha detto Centore uscendo dal Palazzo di giustizia.Continua a leggere

Migranti : Sea Watch - 'Guardia costiera ci diede disponibilità' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "Immediata disponibilità" per "urgenti necessità afferenti alla salvaguardia della vita umana in mare" era stata data, nei giorni scorsi, dalla Guardia costiera al comandante della 'Sea watch 3' in risposta alla richiesta di sbarco a Lampedusa. E' quanto dice la ong te