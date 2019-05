Scuola | spray al peperoncino nelle aule | arrivano i Carabinieri

scuolainforma

(Di giovedì 30 maggio 2019) Nuovo episodio di cronaca che vede protagonista, purtroppo, la. E’ accaduto all’Istituto Mattei di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, dove uno studente avrebbe spruzzato unoal, sembra in un paio di classi. Qualcuno ha accusato i classici sintomi dell’intossicazione, dalla professoressa, ai compagni di classe, e una alunna è stata trasportata in ospedale in ambulanza.ala Bologna, indagano iIl preside dell’Istituto, Roberto Fiorini, ha così commentato: ‘Spruzzarealnon è uno scherzo di fine anno ma un atto gravissimo e inammissibile, cosa di cui molto spesso i ragazzi non si rendono conto. Le indagini deiprocedono – ha dichiarato il preside a ‘Bologna Today’ – non appena avremo elementi certi e individueremo il responsabile, ...

