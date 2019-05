Scuola | prof sospesa | legale ' sanzione sarà annullata | stop a ricorso'

Scuola - insegnanti tra le professioni più colpite dal ‘burnout’ : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto il burnout come sindrome, un complesso di sintomi legati alla situazione lavorativa La professione del docente è, indubbiamente, tra le più soggette a questo fenomeno legato alle difficoltà psicofisiche che si incontrano durante lo svolgimento della propria professione. I pericoli del burnout Il Presidente del sindacato Anief, Marcello Pacifico, ha sottolineato la gravità della ...

La Scuola è costruita sopra un’ex discarica di rifiuti tossici : quattro professori sviluppano un raro cancro alla vescica : quattro professori di una scuola superiore costruita su un terreno dove un tempo sorgeva una discarica di rifiuti tossici si sono ammalati della stessa rara forma di cancro alla vescica dopo che per anni hanno bevuto l’acqua del rubinetto, certificata come potabile. È successo in Scozia, come riferiscono la Bbc e il Daily Mail: da tre anni ormai gli insegnanti si lamentavano del fatto che l’acqua che esce dai rubinetti della Buchanan ...

Scuola - prof sospesa a Palermo rientrata oggi in servizio : ecco le sue parole : La professoressa di Palermo, Rosa Maria Dell’Aria, è divenuta, suo malgrado, famosa in tutta Italia, dopo quarant’anni di onesto insegnamento. E’ bastato un video su Matteo Salvini a scatenare un vero e proprio inferno con tanto di sospensione di due settimane inoltrata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo. Il caso della docente sospesa a Palermo divenuto mediatico Un caso, però, che è andato ben oltre la ...

Scuola : prof sospesa - 'torno in classe per insegnare ai ragazzi a pensare' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Ritorno in classe per insegnare ai ragazzi a pensare e ad essere onesti e rispettosi delle istituzioni delle leggi". Così la docente sospesa per due settimane, Maria Rosa Dell'Aria tornando oggi in classe. Alla domanda cosa insegnerà agli alunni ha detto: "A non esser

Scuola : prof torna in classe - accolta da lungo applauso alunni e 15 rose rosse : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Rosa Maria Dell'Aria, la docente sospesa per due settimane dalla sua Scuola di Palermo, al suo rientro in classe questa mattina è stata accolta da un lungo applauso dei suoi alunni. Si tratta di tre classi, prima e seconda E e seconda B. Alla docente è stata donata anc

Scuola : prof sospesa torna in classe - 'Oggi è una bellissima giornata' : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Oggi è una bellissima giornata". Sono state le prime parole di Rosa Maria Dell'Aria, la prof dell'istituto Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa per due settimane dal Provveditore Marco Anello per un video fatto dagli alunni in cui veniva paragonato il decreto sicu

Insegnerò a non essere indifferenti! La prof sospesa a Palermo torna a Scuola : Rosa Maria Dell'Aria torna in cattedra: "Continuerò a insegnare ai miei ragazzi a crescere, a riflettere, a non essere indifferenti e a prendersi cura dell'altro". I banchi dell'istituto Vittorio Emanuele III di Palermo hanno accolto calorosamente Rosa Maria Dell'Aria, la docente sospesa per non ver prestato attenzione ad un elaborato dei propri alunni che hanno confrontato le Leggi Razziali di Hitler con il Decreto Sicurezza di Salvini. La ...

Palermo - torna a Scuola la prof sospesa : “Oggi è una bellissima giornata. Felice di rientrare” : «Oggi è una bellissima giornata, sono felicissima di rientrare a scuola con i miei alunni». Lo ha detto Rosa Maria Dell’Aria la docente dell’istituto tecnico Vittorio Emanuele III di Palermo, sospesa per due settimane dall’ufficio scolastico provinciale - per non aver vigilato su una ricerca dei propri alunni che hanno accostato le leggi razziali d...

Dimenticato dal prof! A Catanzaro la classe in gita e l’alunno disabile solo a Scuola : Un bambino disabile che resta solo in classe tutto il giorno mentre i suoi compagni sono in gita a Matera. È quanto è accaduto a Catanzaro e a riportare la vicenda è il quotidiano la Gazzetta del Sud che ha raccolto la denuncia della mamma dello studente. A quanto emerso, solo casualmente la mamma del ragazzino rimasto solo in classe sarebbe venuta a sapere di quella gita. La mattina, come tutti i giorni, aveva lasciato il figlio davanti al ...

Prof sospesa - oggi l’incontro con Salvini. Il ministro : “Lavoro perché torni a Scuola”. Gli studenti : “Non ci ha voluto parlare” : Di fronte alla prefettura di Palermo oggi era appeso uno striscione: “Libero pensiero”. Nel frattempo, dentro al palazzo, si stavano incontrando il ministro dell’Interno Matteo Salvini, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e la Professoressa Maria Rosa Dell’Aria. La docente dell’istituto palermitano Vittorio Emanuele III era stata sospesa dopo che i suoi studenti avevano pubblicato un video in cui ...

**Scuola : prof sospesa - 'ministro non ha potere su decisione provveditore'** : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Si sta lavorando per trovare una soluzione anche al problema particolare della sospensione. Tornerò a scuola il 27 maggio, come previsto. Il ministro Bussetti purtroppo ha chiarito anche questo aspetto: non ha potere sulle decisioni prese dal provveditore e c'è un ite

Scuola : prof sospesa - 'contenta per chiarimento con i ministri' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "E' stato messo in rilievo quanto il nostro impegno di docenti sia funzionale alla formazione dei giovani per poter creare i presupposti per una società giusta tollerante, accogliente. Vogliamo formare giovani che siano attenti ai diritti e ai doveri e che siano soprat