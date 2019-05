SCUOLA Il ritorno del latino spiazza i suoi amici | e anche gli altri

Bolzano - minorenne violentata al ritorno da SCUOLA : fermati e poi rilasciati due giovani : È caccia all’uomo a Bolzano, dopo che lunedì scorso una minorenne è stata vittima di una violenza carnale compiuta in pieno giorno, verso le due del pomeriggio. Ancora una volta l’episodio è avvenuto in una zona dove già in passato si erano verificati episodi simili, sulla passeggiata che costeggia il torrente Talvera, nei pressi della confluenza con l’Isarco, a pochi passi dallo stadio Druso. La ragazza, non ancora sedicenne, stava tornando da ...