scuolainforma

(Di giovedì 30 maggio 2019) Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, ieri le rappresentanze sindacali sono state convocate presso il Miur per unche si è tenuto nella sede di Viale Trastevere: tra le questioni discusse con i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione anche quella relativa allee alleper il nuovo contratto.Miur-sindacati perIl prossimo contratto dovrebbe essere di durata triennale e dovrebbe seguire la linea adottata con il precedente contratto sulla mobilità: dunque, non trovano fondamento alcune fake news circolate nei giorni scorsi in merito alla durata annuale del nuovo contratto riguardante gli utilizzi e le. Tuttavia, le domande saranno, comunque, presentate ogni anno: saranno le normative indicate nel prossimo contratto ad avere valenza triennale. Per ...

scuolainforma : Scuola, CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ultime notizie: esito incontro Miur-sindacati - PacificoTweet : #scuola #Trapani @Lasiciliaweb @GDS_it Nuova vittoria di @ANIEF_tw Il Tribunale del Lavoro dichiara illegittimo i… -