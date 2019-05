Screen Off blocca lo schermo consentendo lo sblocco con impronta digitale

tuttoandroid

(Di giovedì 30 maggio 2019)Off è un'applicazione cheloin modo simile all'azione sul pulsante di accensioneil successivoanche conOff si distingue dalla maggior parte di questo tipo di app che utilizzano l'impostazione dell'amministratore del dispositivo che disabilita l'opzione dicon l', vanificando in parte l'utilità della funzione. L'articoloOffloloconproviene da TuttoAndroid.

funzioniamocc : @Imshadowlu Conoscendo la RAI e i suoi off screen ce po sta lol - nhanguyen789 : La storyline più curata e con più senso è paradossalmente quella tra Silvia e Luchino. Anche se per la maggior part… - ALE_98__ : Comunque la storia di Luchino e Silvia che nasce e si sviluppa tutta off screen MA COME VI PERMETTETE IO LI ASPETTO… -