Sarri | “I napoletani sanno quanto affetto ho per loro Poi la professione ti porta a

(Di giovedì 30 maggio 2019) L’allenatore del Chelsea Mauriziodopo la vittoria contro l’Arsenal in Europa League è intervenuto ai microfoni di Sky Ora puoi dire che è la partita più imnte? «Abbiamo fatto una buona stagione perché abbiamo conquistato la Champions in Premier, abbiamo fatto una finale in League Cup e abbiamo vinto questa Europa League senza mai perdere. Siamo la squadra che ha segnato di più. E’ una soddisfazione, la nostra stagione ha girato dal buono allo straordinario. E’ chiaro che ci sono state delle difficoltà ma da metà gennaio ho visto differenze di feeling con i giocatori» Hazard va via e lei? «Mi dispiace per Hazard che è un giocatore straordinario che ha margini di miglioramento Sul suo futuro? «Non lo so, oggi è il momento di festeggiare da domani tireremo le corde con la società, i mie anni di contratto sono ancora due, vediamo il risultato della ...

