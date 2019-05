Sardegna, scontro frontale tra due auto a Samassi: muore una donna di 48 anni

(Di giovedì 30 maggio 2019) Non c’è stato nulla da fare per Raffaella Steri, una quarantottenne di Serramanna rimasta coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio a, nel Sud. Per motivi ancora da chiarire, duesi sono scontrate frontalmente sulla circonvallazione che dal centro abitato diporta verso Serramanna. L’impatto è stato violentissimo tanto che le duene sono uscite semidistrutte e ad avere la peggio è stata appunto Raffaella, unaclasse 1971 che viaggiava a bordo di una Fiat 600 bianca. Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali, laè deceduta mentre le stavano praticando i soccorsi e stava per essere trasportata con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...