Samsung Galaxy M40 arriverà l’11 giugno con un comparto fotografico niente male

Evidenti miglioramenti per la fotocamera del Samsung Galaxy S8 con patch di maggio : Novità importanti per chi possiede il Samsung Galaxy S8 ed il Galaxy S8 Plus, dispositivi ormai non più così recenti che continuano ad essere in prima linea quando si parla di aggiornamenti. A tal proposito, nelle ultime ore, è spuntato un nuovo update per entrambi i dispositivi (in realtà in parte trattato nei giorni scorsi) che non riguarda in maniera esclusiva la patch di sicurezza di maggio, ma fa leva anche sul rilascio di miglioramenti ...

Molto meglio il Samsung Galaxy S10 con firmware XXU1ASE6 e senza problemi : Finalmente la svolta attesa per il Samsung Galaxy S10 e per il suo aggiornamento di maggio. Nei giorni scorsi, sulle pagine di OM, avevamo sottolineato i gravi problemi che affliggevano il top di gamma proprio con l'update del corrente mese. Per fortuna ora le anomalie sono state risolte con un nuovo pacchetto. Facciamo il punto della situazione: da qualche giorno si era diffuso il firmware XXU1ASE5 per il Samsung Galaxy S10. Quest'ultimo ...

Primi bilanci sulla batteria per il Samsung Galaxy S7 con aggiornamento di maggio : Spuntano in queste ore i Primi feedback da parte di coloro che negli ultimi giorni hanno avuto la possibilità di provare l'aggiornamento di maggio a bordo del Samsung Galaxy S7. Come avrete notato con l’articolo pubblicato poco meno di una settimana fa, infatti, la patch ha fatto il proprio esordio qui in Italia a bordo dei modelli marchiati Vodafone, stranamente in grado di anticipare anche i no brand. Lecito, dunque, chiedersi come stiano ...

Samsung fa il pieno di aggiornamenti : novità per Galaxy A70 - Galaxy M30 - M20 ed M10 - Galaxy Tab S3 e Galaxy S8 Active : Dopo aver risolto la vicenda dell'aggiornamento ai Galaxy S10, i tecnici di Samsung hanno avviato diversi altri rollout per una serie di altri smartphone

Samsung ci riprova : nuovo OTA per i Galaxy S10 - sperando che sia quello "giusto" : Novità in arrivo sull'aggiornamento di maggio per i Samsung Galaxy S10, ritirato dall'azienda qualche ora fa

Nuove indiscrezioni sulla batteria alludono a un probabile Samsung Galaxy Note 10e : Samsung Galaxy Note 10 potrebbe arrivare anche in versione più economica e con una batteria dall'amperaggio inferiore.

Piuttosto piccola la batteria del Samsung Galaxy Note 10e - possibile? : Potrebbe deludere la batteria della versione più economica del Samsung Galaxy Note 10: stando a quanto suggerisce 'SamMobile' (non proprio l'ultimo arrivato, ndr.), l'esemplare monterà un'unità da 3400mAh, inferiore a quella di cui è equipaggiato il Samsung Galaxy Note 9 (4000mAh). I product-code dei due modelli previsti dovrebbero corrispondere a 'SM-N970' e 'SM-N975', rispettivamente dotati di schermi da 6.28 e 6.75 pollici. Ciascuno dei due ...

Come collegare lo smartphone Galaxy al PC con Samsung Flow : Samsung Flow è una app che permette di collegare senza interruzioni lo smartphone o tablet Samsung al computer. Si tratta di una applicazione sicura e perfettamente compatibile con dispositivi Samsung.

All in sulla fotocamera per il Samsung Galaxy S11 : previsto il salto di qualità : Mancano ancora diversi mesi alla presentazione del nuovo Samsung Galaxy S11, top di gamma Android che sicuramente andrà a condizionare la prima metà del 2020. Al momento sono frammentarie le notizie riguardanti le linee guida sui suoi punti di forza, ma qualche anticipazione oggi 29 maggio ci è arrivata direttamente da Ice Universe. Nulla di ufficiale, è ovvio, ma alcuni elementi sui quali possiamo soffermarci li abbiamo già dopo i rumors dei ...

Ecco N960FXXS2CSDJ su Samsung Galaxy Note 9 no brand : OTA in Italia : Non dovrebbero perdersi d'animo coloro che hanno acquistato il Samsung Galaxy Note 9 no brand Italia: vi stavate giusto chiedendo quanto tempo sarebbe passato prima di verdervi recapitare l'aggiornamento con la patch di sicurezza di maggio 2019? La risposta è servita: il roll-out del firmware N960FXXS2CSDJ per il suddetto modello è da poco stato avviato, all'indomani della ricezione dello stesso pacchetto da parte dei brandizzati 3 Italia ...

Samsung Galaxy S11 e Galaxy Note 10 potrebbero stravolgere le fotocamere della gamma : Samsung Galaxy Note 10 viene ritratto in un nuovo concept basato sulle ultime indiscrezioni. Intanto spunta un interessante dettaglio riguardante il comparto fotografico: la vera svolta arriverà con Galaxy S11?

Manuale Samsung Galaxy A10 smartphone uso semplice : Manuale d’uso Samsung Galaxy A10 PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy A10.

Con Samsung Galaxy Note 10 potrebbe arrivare una funzionalità super attesa : Samsung ha presentato la domanda di registrazione del marchio DeX Live nell'Unione Europea, feature che potrebbe esordire con Samsung Galaxy Note 10