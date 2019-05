Salvini rilancia | condono al 20% e Codice appalti sospeso per due anni

Conte a Salvini e Di Maio rilanciare azione governo : Conte a Salvini e Di Maio: Ho incontrato questa mattina, dapprima il Vicepresidente Salvini e successivamente, il Vicepresidente Di Maio.

Salvini blinda Rixi e rilancia la Flat Tax. Conte frena : «Non mi sento commissariato» : Matteo Salvini forte del 34% delle europee tracima dalla scrivania del Viminale a quella di altri ministeri, e detta l'agenda di governo anche a Tesoro e al presidente del Consiglio. Il...

Pensioni - Quota 41 : Salvini rilancia la misura - si pensa pure agli esodati e Opzione Donna : Dopo l'approvazione del meccanismo della Quota 100, il vicepremier della Lega Matteo Salvini, assieme al sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon, ha rilanciato i prossimi interventi che potrebbero prendere piede a partire dal 2021, ovvero al termine della sperimentazione del sistema delle quote. Lo stesso Salvini, infatti, continua a sostenere l'ipotesi di una continuazione della riforma previdenziale al fine di superare la tanto ...

Salvini rilancia l'affondo al M5s Depotenziare Toninelli per decreto : Dodici articoli. È l’ossatura del decreto legge sicurezza bis, completato oggi dal ministero dall’Interno: introduce nuove norme che chiariscono le competenze dei vari dicasteri a proposito di sbarchi, inasprisce le misure contro i trafficanti di esseri umani e le sanzioni per chi aggredisce le Forze dell’Ordine Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini in difficoltà rilancia con il decreto sicurezza bis : Matteo Salvini in difficoltà, rilancia con il decreto sicurezza bis. Un decreto composto da dodici articoli.Il provvedimento introduce nuove norme che chiariscono le competenze dei vari dicasteri a proposito di sbarchi, inasprisce le misure contro i trafficanti di esseri umani e le sanzioni per chi aggredisce le Forze dell’Ordine. Tra le novità, anche il potenziamento delle operazioni sotto copertura per contrastare ...

"Vinci Salvini" - leader Lega rilancia il gioco a premi sui social - : La prima edizione Legata alle Politiche del 2018, questa alle Europee. In un video, il ministro spiega le regole: vince chi interagisce di più e velocemente con i suoi post. I premi? La propria foto ...

Salvini rilancia dopo il braccio di ferro su Siri : ora riforma della giustizia : matteo-Salvini “Qualcuno pensa che gli imprenditori siano presunti colpevoli, i commercianti presunti evasori e tutti i politici presunti ladri. Non è così, per fortuna in Italia”. Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, secondo il quale la revoca a Siri non è la fine del garantismo ma c'entra con la riforma della giustizia, che “sarà fondamentale: con la separazione delle carriere fra giudici e procuratori, con la responsabilità ...

Scuola - Salvini rilancia sulle telecamere in tutte le aule. Ma il Garante : «No a sorveglianza indiscriminata» : Tradotto: se il problema è quanto accade - e non mancano i casi di cronaca - a volte in asili e case di cura, la sorveglianza può essere uno strumento, ma la vera ricetta è la formazione di chi in ...

Elisabetta Trenta rilancia lo scontro con Salvini : "Basta usare la paura delle don ne per la campagna elettorale" : "Lo stupro e la violenza contro le donne è una cosa terribile sempre, indipendentemente dal ruolo che si riveste. Certo se vesti una carica pubblica è ancor più condannabile. Ma io non voglio immaginare cosa abbia potuto passare quella povera ragazza. Sono delle bestie lo ripeto. Sono persone senz'anima". In un'intervista al Corriere della sera, il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, parla dello stupro di ...

Stupro a Viterbo - Salvini rilancia la castrazione chimica : “Immediata calendarizzazione”. Di Maio : “Presa in giro” : Matteo Salvini torna a cavalcare la battaglia sulla castrazione chimica per gli stupratori. "Nessuna tolleranza per pedofili e stupratori: la galera non basta, ci vuole anche una cura. Chiamatela castrazione chimica o blocco androgenico, la sostanza e' che chiederemo l'immediata discussione alla Camera della nostra proposta di legge, ferma da troppo tempo, per intervenire su questi soggetti. Chiunque essi siano, bianchi o neri, giovani o ...

Province - nuovo scontro. E Salvini rilancia l'autonomia : Ma sulle Province non avevamo già dato nel 2014? E invece a distanza di ben anni cinque dalla riforma delle Province, complice la campagna elettorale europea, si scopre che la Lega di Matteo...

Salvini rilancia la leva obbligatoria. Ma per la Difesa è 'inapplicabile' : 'Da settembre l'educazione civica diventerà materia obbligatoria nelle scuole e inoltre dovremo anche reintrodurre il servizio militare obbligatorio, magari nel Corpo degli Alpini'. Da Pinzolo Matteo ...

Salvini rilancia la leva obbligatoria. Ma per la Difesa è "inapplicabile" : "Da settembre l'educazione civica diventerà materia obbligatoria nelle scuole e inoltre dovremo anche reintrodurre il servizio militare obbligatorio, magari nel Corpo degli Alpini". Da Pinzolo Matteo Salvini rilancia così un suo vecchio cavallo di battaglia: il ritorno della leva. Ma, dalle parti della Difesa, questa idea è accolta con scetticismo. "Pensiamo al futuro non al passato e del resto il ministro Trenta è già stato ...