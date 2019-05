Salvini | «Problemi con Costa | Toninelli e Trenta» La replica dei 5 Stelle | «Basta

Matteo Salvini a Pomeriggio 5/ 'Di Maio nervoso - Lega va forte e il M5s ha problemi' : Elezioni Europee 2019, Matteo Salvini ospite a Pomeriggio 5: dalle tensioni al Governo passando per i progetti europei del Carroccio.

I problemi del decreto sicurezza-bis di Matteo Salvini : (foto: Andreas Solaro/Afp/Getty Images) Il Consiglio dei ministri, convocato nella tarda serata del 20 maggio, non ha approvato il decreto sicurezza bis, il provvedimento voluto da Matteo Salvini dopo il suo già approvato decreto sicurezza. Stando a quanto si apprende, il mancato via libera è frutto di un intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che avrebbe segnalato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte “alcune ...

Matteo Salvini e l’assenteismo : “Io risolvo i problemi del Paese - da Marte o dal Viminale” : Matteo Salvini ha risposto a chi lo criticava di scarsa presenza al Viminale: "Mi pagano lo stipendio gli italiani per risolvere i problemi e contrastare il crimine - ha detto il ministro dell'Interno - Di stare sigillato 15 ore in ufficio non ho voglia. Se risolvo problemi e lo faccio da Marte o dal Viminale cosa cambia?".Continua a leggere

Cannabis light - Marola (Easyjoint) : “Salvini? Sbruffoncello - perché non affronta i veri problemi di cocaina ed eroina?” : “Salvini e la sua battaglia contro i Cannabis shop? La verità è che quello Sbruffoncello ha paura della sentenza della Cassazione a sezioni unite che arriverà il 30 maggio sul commercio di Cannabis light”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) da Luca Marola, fondatore di EasyJoint, che è stata la prima azienda a mettere in commercio le infiorescenze della canapa in Italia, nel maggio 2017. Marola ...

“Roma città pulita - ordinata e senza problemi” l’ironia di Salvini contro la Raggi : Matteo Salvini torna ad attaccare la sindaca Virginia Raggi utilizzando l’ironia “Non critico più la sindaca di Roma Virginia Raggi. Da oggi dico che Roma è ordinata, la metropolitana funziona, le buche nelle strade non ci sono più e non si vedono nemmeno i topi. Tutto è tranquillo, tutto è perfetto, tutto è sicuro a Roma … Continue reading “Roma città pulita, ordinata e senza problemi” l’ironia di Salvini ...

Tra i mille problemi della scuola italiana - Salvini sceglie il grembiule : Dunque Matteo Salvini, oltre alla castrazione chimica per pedofili e stupratori e a una serie di altre cose strampalate e slegate dalle necessità del Paese ma che gli servono a distrarre gli elettori dai temi essenziali – la sicurezza, la sostanziale crisi di governo, il caso Siri, i 49 milioni della Lega – vorrebbe anche reintrodurre il grembiule a scuola. Obbligatorio, s’intende, visto che al momento è previsto alle materne e alle elementari ...

Salvini - forse l’uomo dei grembiuli non ha capito quali sono i veri problemi della scuola : Matteo Salvini ha annunciato la sua intenzione di introdurre il grembiule obbligatorio nelle scuole per richiamare le nuove generazioni all’ordine e alla disciplina. Nell’Italia delle comparsate tristi si potrebbe derubricare l’uscita come la solita melliflua propaganda dell’uomo forte che vuole convincere le masse che sotto la sua tutela tutto tornerà sotto controllo: niente più delinquenza, niente più minori che perseguitano barboni e casi ...

Caso Siri - Salvini 'Conte mi sfidi sulle tasse - non sulla fantasia'. Giorgetti 'Il governo ha i suoi problemi' : ... Alfonso Bonafede : 'Il Caso Siri non scuote il governo, perché il governo deve essere concentrato su quello che interessa ai cittadini, sulla possibilità di rilanciare l'economia e dare lavoro a ...

Salvini : governo non a rischio - approverà decreto crescita senza problemi : Il governo non traballa e oggi pomeriggio il Consiglio dei ministri licenzierà il decreto legge che contiene misure di stimolo per l'economia, secondo il leader della Lega Matteo Salvini.

Caso Bakayoko-Kessie - Milan contro Gravina : 'Ha ingigantito i toni'. Salvini : 'I problemi del calcio sono altri. Malagò : 'Decida la ... : I problemi del mondo e del calcio sono altr i. La cosa giusta l'ha detta Acerbi, 'finita li e ci vediamo in campo'. Per un Caso senza fine, almeno per ora.

Frecciatina di Salvini a Di Maio : “Pensa ai problemi del lavoro che ai confini decido io!” (VIDEO) : Ennesima Frecciatina di Salvini al collega Di Maio. Si parla della questione “confini” e il leader del carroccio risponde così su Luigi Di Maio Libia, Salvini a Di Maio: “Su confini decido io, lui si occupi di lavoro” “Sulla sicurezza dei confini decido io, il ministro Di Maio si occupi di lavoro. Lo rispetto e … Continue reading Frecciatina di Salvini a Di Maio: “Pensa ai problemi del lavoro che ai ...

Salvini contestato a Verona : 'Pensa ai problemi dell'Italia invece che alla f...' (VIDEO) : Matteo Salvini continua ad essere il politico che riesce a fare maggiormente parlare di sé. Merito di un approccio verso il suo pubblico particolarmente aperto, attraverso i social, ma anche con costanti apparizioni nei luoghi in cui si svolgono gli eventi più seguiti. Non a caso in molti gli imputano il fatto di preoccuparsi principalmente di apparire nei punti più opportuni per la sua propaganda, mettendo da parte il suo ruolo di Ministro ...

Salvini : "Shoah? Ministri pagati per lavorare"Di Maio : con la Lega problemi ideologici : A Genova il titolare degli Interni si rivolge a chi "cerca fascisti, comunisti, nazisti, marziani venusiani" e poi definisce di nuovo "fondamentale" la Tav. Il pentastellato, da Ivrea, ribadisce i timori sugli alleati in Europa di Salvini.

Di Maio : “Con Salvini lavoro benissimo. I problemi nascono su temi ideologici - a volte di ultradestra” : “Questo governo, quando lavora sui fatti lavora bene, e io lavoro benissimo con Salvini e la Lega. Abbiamo problemi quando parliamo di temi ideologici che a volte sono di ultradestra“. Lo dice, ricordando il Congresso di Verona della scorsa settimana e le alleanze in Europa della Lega con chi nega la Shoah, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Ivrea. L'articolo Di Maio: “Con Salvini lavoro benissimo. I problemi ...