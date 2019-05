Salute ed alimentazione | cibi industriali legati a rischio di infarto o ictus | una

Alimentazione e Salute : i 5 frutti migliori per perdere peso : Non è un segreto che la frutta faccia parte di una dieta sana. Quando si fa sentire un attacco di fame, meglio dare uno sguardo al cesto della frutta: qualsiasi elemento al suo interno sarà migliore del contenuto del resto della dispensa. Ma non tutti i frutti sono uguali. Ecco allora uno sguardo ai migliori frutti da mangiare quando si cerca di perdere peso. Mele Le mele sono molto apprezzate dalla stragrande maggioranza delle persone. Saziano, ...

Alimentazione e Salute : i cibi più ricchi di potassio - minerale essenziale per l’organismo : Il potassio è un importante minerale che aiuta a bilanciare il pH e i fluidi del corpo. È importante per la regolazione della pressione sanguigna ed è necessario per la normale crescita muscolare, per il sistema nervoso e per le funzioni cerebrali. Secondo gli esperti, l’adulto medio dovrebbe consumare circa 4.700mg di potassio al giorno. I livelli di potassio nel corpo possono essere influenzati da malattie renali, diabete, vomito, livelli ...

Alimentazione : Censis - per 67% italiani futuro e' piu' Salute che gourmet : Per il 77,3% degli italiani la scienza e le nuove tecnologie sono una risorsa per la sicurezza, la qualita' e l'impatto positivo sulla salute dei cibi. Il giudizio favorevole resta alto per ogni ...

Alimentazione - Censis : per il 67% degli italiani il futuro è più Salute che gourmet : Più salutismo, meno gourmet. In un Paese che invecchia rapidamente, cresce l’attenzione per la prevenzione delle malattie tramite la buona Alimentazione. Per il 66,7% degli italiani in futuro l’attenzione delle persone sarà rivolta sempre di più all’impatto dei cibi sulla salute e meno al gusto. Il salutismo diventa la frontiera più avanzata dello stile alimentare italiano. E’ questo uno dei risultati della ricerca del ...

Alimentazione e Salute : nel mondo 11 milioni di morti per “cibo sbagliato” : In un mondo sempre più ossessionato dal cibo, dalla sua produzione alla sua preparazione, aumentano paradossalmente coloro che si ammalano di cattiva Alimentazione. Le stime più recenti indicano che nel 2017 quasi 11 milioni di persone nel mondo hanno perso la vita per malattie causate da una dieta inadeguata. Soprattutto a causa di malattie cardiovascolari e, in misura minore, per tumori, diabete e patologie renali. Per scoprire che cosa ...

Dai valori ottimali all’orario dei pasti : a “Tutta Salute” si parla di menopausa - glicemia e alimentazione regolare : Nella puntata di Tutta Salute in onda lunedì 15 aprile alle 10.45 su Rai3, si parlerà della menopausa, un passaggio della vita particolarmente delicato, ma che deve essere vissuto con consapevolezza e serenità. Spiegherà come affrontarlo al meglio il professor Giovanni Scambia, Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli – I.R.C.C.S., che sarà ospite in studio di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada. Oltre 2 ...

ESCLUSIVA Prof. Migliaccio : "Un'alimentazione corretta ed equilibrata è alla base della nostra Salute" : ... come si salvaguarda e cosa si sente di consigliare a quei pazienti che soffrono di fegato grasso e trigliceridi alti? Quanto la scienza alimentare può aiutare in caso di calcoli biliari? Il fegato è ...

“Un piatto di Salute” - su Sky Tg24 la terza puntata sui pericoli che si nascondono dietro la nostra alimentazione : Qualità e sicurezza degli alimenti sono fondamentali nelle scelte di consumo degli italiani. Ma siamo certi di prendere sempre la decisione giusta? Abbiamo tutti gli strumenti per fare scelte consapevoli o cadiamo nelle trappole di pregiudizi e falsi miti? Per fare chiarezza torna l’appuntamento con l’inchiesta di Sky Tg24 “Un piatto di salute – Atto terzo”, con Sarah Varetto, in onda lunedì 8 aprile alle 20.20 e disponibile su Sky On Demand. Le ...

Alimentazione e Salute : ecco la dieta che provoca più morti nel mondo : E’ un bollettino pesante quello tracciato dal “Global Burden of Disease“: la ricerca, pubblicata su “The Lancet” ha studiato le tendenze di consumo di 15 categorie di cibi e nutrienti (ad esempio legumi e grassi saturi) dal 1990 al 2017 in 195 Paesi, scoprendo che un decesso su 5 nel mondo è dovuto all’Alimentazione errata, per un totale di 11 milioni di morti in un anno attribuibili a diete ricche di sale, ...