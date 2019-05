“Salute | alimentazione e agricoltura sostenibile | educare gli adulti di domani”

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) I giovani di tutto il mondo, col movimento #FridaysForFuture, manifestano per chiedere un approccio nuovo e radicale nella lotta al cambiamento climatico e per una maggiore attenzione al nostro Pianeta. Costruire un rapporto equilibrato tra l’uomo, l’ambiente, il cibo e le risorse naturali è la sfida che ci aspetta, per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo(SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU. Ma quanto ne sanno davvero i giovani degli SDGs? Quanto sono realmente informati sul concetto di ‘sostenibilità’ e quanti di loro sono consapevoli che il cibo è un elemento centrale per il loro raggiungimento? Quanto sono disposti a impegnarsi come agenti del cambiamento per riuscire a vincere questa sfida? E che ruolo ricoprono l’educazione e la scuola in questo processo di trasformazione? Lo svelerà l’indagine IPSOS, commissionata da Fondazione Barilla, “I giovani, gli SDGs e il cibo”, ...

