Romulus | al via le riprese della serie tv sulla nascita di Roma

(Di giovedì 30 maggio 2019) (illustrazione di Riccardo Monti/Sky) Dopo aver raccontato le vicende di Romolo e Remo nel suo film Il primo re, il regista Matteo Rovere fa il suo debutto in televisione tornando ad affrontare i miti fondativicultura latina. Sarà infatti lo showrunner di, un nuova produzione originale Sky realizzata assieme a Cattleya e Groenlandia, distribuita poi in tutto il mondo da Itv Studios. Proprio a giugno partiranno ledi questa nuovatv che si occuperà ladicome non è mai stata raccontata prima, otto secoli prima di Cristo. Nel cast dei dieci episodi vedremo Andrea Arcangeli (The Startup, Trust), Marianna Fontana (Indivisibili) e Francesco Di Napoli (La paranza dei bambini), che dovranno recitare in protolatino, espediente già utilizzato dal regista nella sua ultima pellicola. Rovere scriverà la sceneggiatura con Filippo Gravino e Guido Iuculano, ...

