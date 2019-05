Roma | persona incastrata sotto la metro

Roma - incidente alla metro Lepanto : persona incastrata sotto il treno. Circolazione interrotta : incidente sulla metro A a Roma: una persona è rimasta incastrata alla stazione Lepanto, tra la banchina e le rotaie. Dalle prime informazioni potrebbe trattarsi di un tentato suicidio. La...

Milan - Romagnoli : “Champions? Ci crederemo fino alla fine. Gattuso persona vera” : Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha parlato a margine del Premio Gentleman a Milano di Champions, di Gattuso e dell’addio di Barzagli. Nel dettaglio, per Romagnoli una mancata qualificazione “non sarebbe sinonimo di fallimento, ma un grande dispiacere perché siamo arrivati a un punto e siamo lì, però il calcio è questo, sappiamo di aver sbagliato diverse partite però adesso dobbiamo dare l’ultimo strattone, ...

Concerto 1 Maggio – Superga a fianco degli artisti a Roma con le personalizzazioni di Fra! Design [GALLERY] : Superga sul palco del Concerto del 1° Maggio a Roma con le personalizzazioni di Fra! Design Per la prima volta Superga è a fianco degli artisti che si sono esibiti sul palco del 1° Maggio in piazza San Giovanni a Roma, rendendosi protagonista dell’evento più famoso della capitale, giunto alla sua 29esima edizione. Il 29 e 30 Aprile, presso lo stand nel backstage: Fra! Design, grafico e illustratore che ha personalizzato per gli artisti in ...

Massimo Marino - è morto il personaggio cult delle tv locali Romane : 'Anima meravigliosa' : È morto a 59 anni Massimo Marino, personaggio cult delle tv locali romane, in passato anche attore in un film di Carlo Verdone. Marino è scomparso dopo aver combattuto a lungo contro la malattia, che ...

Notre Dame de Paris di Victor Hugo : trama e personaggi del Romanzo : Notre Dame de Paris di Victor Hugo: trama e personaggi del romanzo Notre Dame de Paris è un romanzo, scritto nel 1831, dallo scrittore francese Victor Hugo. Il romanzo contiene un incipit, una descrizione di un incendio immaginario alla Cattedrale di Notre Dame di Parigi: “Il clamore era straziante. Tutti gli occhi si erano alzati verso il sommo della chiesa, ciò che vedevano era straordinario. In cima alla galleria più elevata, più in alto ...

Okaka : 'A Roma sono diventato uomo - se segno non esulto. Tudor ci ha portato personalità' : Indimenticabili, come racconta a Sky Sport: "La trasferta di sabato? Provo i brividi a pensarci, ho vissuto tanti momenti belli e alcuni anche difficili, che mi sono serviti per diventare una persona ...

Milan - Romagnoli pronto al suo derby personale : “Lazio nel cuore” : Milan, Alessio Romagnoli pronto ad una gara che lo toccherà particolarmente contro la Lazio, squadra del cuore sin da bambino “Saranno sette finali, a partire dalla prossima: sarà una sfida importante contro una squadra forte. Per me è una partita speciale, ho sempre tifato Lazio e la porto nel cuore, ma da avversario darò il massimo per far vincere la mia squadra“. E’ pronto al match di San Siro contro i biancocelesti il ...