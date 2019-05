Roma | l’ipotesi di una discarica a valle del sito Patrimonio Unesco I timori di una

Per la Roma spunta l’ipotesi Benitez. CorSport e Gazzetta la definiscono una pista concreta : Con il no incassato da Conte e dopo che Sarri ha fatto sapere di voler restare in Inghilterra, i nomi possibili per la panchina giallorossa sono diversi. Oggi la Gazzetta dello Sport parla di Paulo Fonseka, attualmente allo Shaktar Donetsk e di Laurent Blanc, vecchio pallino giallorosso. Ma soprattutto la rosea definisce pista “più concreta ” quella che porta a Rafa Benitez. Anche il CorSport parla di un sondaggio giallorosso in ...

Emilia-Romagna - dall’ipotesi Pizzarotti ai sindacati : il Pd alla ricerca del suo popolo per non cedere la Regione alla Lega : Mancano ancora molti mesi, ma in Emilia-Romagna il clima comincia a scaldarsi in vista delle Regionali che si terranno tra il 27 ottobre e il 26 gennaio 2020. La Regione che in passato fu tra le più rosse d’Italia, per la prima volta, è seriamente contendibile e il candidato del Pd potrebbe non diventare governatore. A provarci, con un mandato bis, è Stefano Bonaccini, già uomo di punta di Matteo Renzi e ora sostenitore del neo segretario ...