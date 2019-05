Roma | incidente alla fermata Lepanto | persona incastrata tra banchina e rotaie della metro

Roma - incidente alla metro Lepanto : corpo incastrato sotto il treno : incidente sulla metro A a Roma: una persona è rimasta incastrata alla stazione Lepanto, tra la banchina e le rotaie. Dalle prime informazioni potrebbe trattarsi di un tentato...

Colpa delle buche a Roma! Fiorello vittima di un incidente : Sul suo profilo ufficiale Twitter, Rosario Fiorello ha fatto sapere ai follower di essere caduto da una bici, mentre passeggiava per le strade di Roma. Sul suo profilo Twitter, il conduttore radiofonico e televisivo Rosario Fiorello ha comunicato ai follower di essere caduto da una bici, mentre passeggiava a Roma. E il messaggio divulgato dallo showman sul noto socialnetwork ha letteralmente lasciato di sasso il popolo del web.-- Il tweet ...

Roma - preso lo sciacallo che rubò il portafogli al ciclista morto in un incidente : È stato individuato il responsabile del furto del portafoglio che era stato rubato alla vittima di un incidente mortale avvenuto a Roma. A rubare il portafoglio all’uomo, travolto e ucciso da un tir mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato un cinquantenne, italiano, fermato a Guidonia dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. La sua identificazione è arrivata al termine di una complessa ...

Incidente Tiburtina - tir investe e uccide ciclista/ Roma - trascinato per alcuni metri : Incidente mortale sulla Tiburtina oggi a Roma: tir travolge e uccide ciclista. Autista 'non mi sono accorto di nulla', vittima trascinata per diversi metri.

Fugge all'alt provocando un incidente contRomano : Incredibile episodio ieri pomeriggio a Pordenone , dopo che un uomo ha provato a scappare con la sua auto all'alt della Polizia locale. La fuga del guidatore è durata pochi minuti. A pochi metri dal ...

19ENNE CADE NELL'INVASO DELLA DIGA : MORTO/ Bagno di Romagna - incidente o suicidio? : Un 19ENNE è MORTO dopo essere precipitato NELL'INVASO DELLA DIGA di Ridracoli, a Bagno di Romagna: è caduto per una fatalità o si è suicidato?

Betoniera contRomano a Roma - le foto dell'incidente : Auto distrutte e sparse ovunque. Questo raccontano le immagini dell' incidente in via Casilina a Roma , dove oggi una Betoniera si è schiantata su diverse vetture, travolgendo e ferendo alcune persone.

Roma - incidente in via Casalina : betoniera contRomano si schianta su 20 auto : Brutto incidente in via Casilina a Roma . Una betoniera contRomano si è schiantata contro circa venti auto e alcuni pedoni prima di fermare la sua folle corsa sui vecchi binari del tram. Al momento, ...

Roma - incidente choc sulla Salaria : moto si schianta contro un furgone - morto un uomo di 62 anni : incidente choc sulla Salaria, moto si schianta contro un furgone: un morto. Come appreso da Leggo per cause ancora da stabilire un uomo di 62 anni è deceduto in seguito a un brutto incidente...

Incidente sfiorato al Tour de Romandie : pedone e cane attraversano la strada - Kilian li evita per un soffio [VIDEO] : Incredibile rischio per un pedone nella prima tappa del Tour de Romandie: Kilian lo evita per miracolo E’ in corso la prima tappa del Tour de Romandie: i corridori stanno disputando la cronometro individuale di 3,9 km a Neuchâtel. Non sono mancati i colpi di scena: se Campenaerts, uno dei favoriti alla vittoria finale, è stato protagonista di un brutto scivolone che gli ha fatto perdere tempo prezioso, Kilian ha dovuto fare i conti ...

Incidente a Ciao Darwin : la Procura di Roma apre un’inchiesta e sequestra i rulli del Genodrome : Ciao Darwin, rulli Genodrome I famigerati rulli del Genodrome di Ciao Darwin sono finiti sotto sequestro. Ora non si scherza più. Dopo l’Incidente capitato a Gabriele Marchetti durante lo svolgimento della prova ad ostacoli nel programma di Canale5, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta e ‘messo i sigilli’ alle strutture su cui si è consumato il grave infortunio. L’ipotesi di reato è quella di lesioni colpose. A ...

Roma. Morto in un incidente Roberto Ribeca ex mini sindaco di Ostia : Tragedia della strada a Roma. In un incidente è Morto Roberto Ribeca ex mini sindaco di Ostia. L’impatto è avvenuto su

