Roma | donna muore incastrata sotto il treno alla metro Lepanto Circolazione interrotta

Roma - in un video l’aggressione alla donna trovata morta il 2 maggio a Ponte Sisto : Gli ultimi istanti di vita di Imen Chatbouri immortalati in un video. Una telecamera di videosorveglianza riprende l’aggressore dell’ex atleta tunisina, trovata morta il 2 maggio sulla banchina del Tevere, mentre attraversa la strada su Lungotevere, si ferma un attimo vicino a un’auto in sosta e poi si dirige verso la vittima, appoggiata con i gomiti al parapetto del Lungotevere. Proprio in quegli istanti l’ex atleta ...

Roma - donna ferita in casa : Una donna italiana è stata ferita in un appartamento all'ottavo piano di un palazzo al 124 di piazza Balsamo Crivelli, a pochi metri dall'appartamento di via Satta assegnato alla famiglia rom . Sul ...

Suor Ivana Calvo di Donnalucata superiora Italia - Malta - Romania : Suor Ivana Calvo di Donnalucata eletta superiora della Provincia Italia, Malta, Romania delle Carmelitane Missionarie di S. Teresa di Gesù Bambino

Roma - donna muore per un tumore : sotto accusa la protesi al seno impiantata 12 anni fa : Una donna è morta a Roma al policlinico Umberto I per una rara forma di cancro, il linfoma anaplastico a grandi cellule che sembra collegato a un particolare tipo di protesi al seno, prodotta...

Roma - donna trovata morta col volto tumefatto : di Silvia Mancinelli E' stata trovata a terra, sotto al Ponte Sisto, con il volto tumefatto. La vittima sarebbe una tunisina di 36 anni regolare in Italia a tempo indeterminato,morta da alcuni giorni ...

Milan - Donnarumma o Romagnoli a rischio : la Champions li salverà? : Senza l'aggancio al quarto posto il percorso di risalita del Milan subirebbe un rallentamento. La vetta che il club vuole raggiungere è quella frequentata dalle grandi società europee: se un tempo era ...

Matteo Salvini - le mani su Roma : devastante sfida ai 5 Stelle - la donna anti-immigrazione badante della Raggi : Il Consiglio dei ministri di martedì sera è un nulla di fatto sul caso di Armando Siri, che non vuole dimettersi. Ma sottosegretario leghista a parte, il governo trova il via libera per alcune nomine di peso. Quelle dei nuovi vertici di Bankitalia, con Fabio Panetta direttore generale e Daniele Fran

Roma : accoltella la moglie davanti ai figli - la donna è grave : In preda alla gelosia ha accoltellato la moglie al collo davanti ai figli piccoli per poi rinchiudersi in casa con i bambini. È accaduto nelle scorse ore a Roma nel quartiere Eur dove i carabinieri hanno arrestato un 59enne cittadino senegalese con l'accusa di tentato omicidio.I militari aveva raccolto una richiesta di aiuto pervenuta al 112 trovando poi la donna, una Romana di 39 anni, sanguinante in strada. Dopo aver prestato i primi ...

Giornata della salute della donna - a Roma un fiume in rosa al circolo canottieri Aniene : Giornata della salute della donna, a Roma un fiume in rosa al circolo canottieri Aniene In occasione della ricorrenza, la fondazione Atena onlus ha organizzato un evento di sport al femminile: una regata sul Tevere. L'obiettivo è porre al centro dell’attenzione la prevenzione e incoraggiare le donne ad avere più cura del proprio ...

Verdone 'chirurgo' nel prossimo film : 'Tre uomini e una donna - in viaggio da Roma alla Puglia' : 'Il mio prossimo film? La storia parte da Roma e poi si sposta in Puglia, attraversandola tutta e passando sicuramente per Bari. Abbiamo fatto 780 km di sopralluoghi attraverso la regione. Racconta di ...

"La solitudine degli amanti" di Fabio Mazzeo : un giallo all'ombra di Roma - sulle note di Fossati e a passo di donna : È piazza delle Muse, nel cuore dei Parioli, il quartiere più ricco ed esclusivo di Roma, il teatro del ritrovamento di un corpo di donna privato del suo anelito vitale. La vittima è un'artista cinquantunenne, sposata con un influente avvocato della Capitale. Sta seduta su una poltrona in vimini, sembra ammirare il panorama della "grande bellezza" Romana, mentre il suo corpo testimonia la crudeltà inflittale. Uno ...

Roma : donna presa a pugni e scippata - caccia all’uomo in corso : Roma – Rapina shock a Roma, nella zona di Acilia, nella giornata di ieri. Vittima una donna di 47 anni che e’ stata avvicinata da uno sconosciuto in via Angelo Zottoli. L’uomo all’improvviso ha colpito la donna con un pugno in faccia e le ha portato via la borsa con i suoi effetti personali. La donna ha denunciato l’accaduto e ha raccontato alla Polizia di essere stata picchiata da un uomo dall’eta’ ...

Roma : Donnarumma - 'assoluta estraneità su vicenda sponsorizzazione' : Roma, 3 apr. (AdnKronos) - "Sono già stati forniti, in questi giorni, all’Autorità Giudiziaria, tutti i chiarimenti necessari, anche di natura documentale, da cui emerge la mia assoluta estraneità rispetto alla decisione e alla successiva stipula dei contratti di sponsorizzazione oggetto di indagine