Roma | donna morta alla stazione di Lepanto | «Un incidente | ha provato a salvarsi» Metro

Una donna è scivolata sui binari della Metro A a Roma ed è stata travolta : Una donna di 35 anni è scivolata sui binari nella fermata Lepanto della linea A della Metropolitana di Roma ed è stata travolta da un convoglio in arrivo. In un primo tempo si era pensato a un suicidio, ma le immagini delle telecamere di sorveglianza restituiscono il disperato tentativo della donna, senegalese, si risalire sulla banchina. Tentativo vano perché il manovratore del treno in arrivo ha ...