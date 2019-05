Roma | autista Atac tenta di investire un pedone e due cani | il video choc

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Andreas Seppi cede in tre set a Roberto Bautista Agut : Subito dopo la fantastica vittoria di Jannik Sinner su Steve Johnson, sul Campo Centrale è di scena un altro altoatesino, Andreas Seppi, che però viene sconfitto in tre set dallo spagnolo Roberto Bautista Agut col punteggio di 6-1 3-6 6-1 in un’ora e 45 minuti di gioco. Brutta partenza per Seppi nel primo set, Bautista Agut va infatti avanti 4-0, il 35enne di Caldaro nel quinto game recupera con due belle risposte uno dei due break subiti per ...

LIVE Seppi-Bautista Agut - Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : 1-6 6-3 1-6 - l'iberico accede al secondo turno

LIVE Seppi-Bautista Agut - Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : 1-6 6-3 0-5 - l'iberico prossimo al successo

LIVE Seppi-Bautista Agut - Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : 1-6 6-3 0-3 - l'iberico avanti di un break nel terzo set

LIVE Seppi-Bautista Agut - Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : 1-6 6-3 - si va al terzo set

LIVE Seppi-Bautista Agut - Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : 1-6 4-3 - primo set dominato dallo spagnolo

LIVE Seppi-Bautista Agut - Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : 1-6 3-2 - primo set dominato dallo spagnolo

LIVE Seppi-Bautista Agut - Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : 1-6 2-1 - primo set dominato dallo spagnolo

LIVE Seppi-Bautista Agut - Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : 1-6 - primo set dominato dallo spagnolo

LIVE Seppi-Bautista Agut - Internazionali d'Italia Roma 2019 in DIRETTA : 0-3 - ottima partenza dello spagnolo

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Andreas Seppi e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valido per il primo turno degli Internazionali d'Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Il quinto Masters 1000 dell'anno, per l'altoatesino, porta uno dei ricordi più belli della sua carriera: la cavalcata del 2012. In quell'anno Seppi affrontò al secondo e terzo turno John Isner e Stan ...

LIVE Berrettini-Bautista Agut - Semifinale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 6-4 6-2 - il Romano vola in finale!

LIVE Berrettini-Bautista Agut - Semifinale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 6-4 5-2 - il Romano serve per il match

LIVE Berrettini-Bautista Agut - Semifinale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : 6-4 2-1 - il Romano avanti di un break anche nel secondo set