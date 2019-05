Roland Garros 2019 | tutti gli italiani in campo giovedì 30 maggio Orari | tv e streaming

Roland Garros 2019 : programma - orari e tv di giovedì 30 maggio. Ordine di gioco : guida a tutte le partite : Al Roland Garros la quinta giornata del singolare maschile e quello femminile è dedicata alla disputa degli incontri di secondo turno della prte alta di entrambi i tabelloni. Spicca come incontro clou quello della giapponese numero 1 del tennis femminile Naomi Osaka contro una che lo è stata ed è sulla buona strada per tornare al vertice dopo mille vicissitudini, la bielorussa Victoria Azarenka. L’incontro è stato programmato to come primo match ...

Roland Garros 2019 - tornano in campo i numeri 1. Novak Djokovic tranquillo - trema Naomi Osaka : Si completa il secondo turno dei tornei di singolare al Roland Garros e così oggi spazio alla parte alta dei tabelloni: a Parigi è di nuovo tempo di vedere in scena il serbo Novak Djokovic e la nipponica Naomi Osaka. Reduci da un primo turno completamente diverso, i due numeri uno si troveranno a fronteggiare ancora una volta avversari di caratura differente. Il serbo, che all’esordio ha spazzato via in tre partite il polacco Hubert ...

Roland Garros - Berrettini manca l’occasione di sfidare Federer. Lo svizzero e Nadal vincono facile. Tra le donne ritiri di Bertens e Andreescu : Non possiamo non cominciare la nostra analisi della giornata di oggi del Roland Garros dal singolare maschile e dall’amara sconfitta di Matteo Berrettini. Il 23enne romano, pur perdendo in tre set tirati contro il norvegese Casper Ruud non ha mai dato l’impressione di poter impensierire un avversario molto solido e uno dei Next Gen più interessanti del tennis mondiale. Chissà forse Matteo era anche un po’ stanco per una stagione sul rosso molto ...

Roland Garros 2019 : i risultati del tabellone femminile (29 maggio). Elina Svitolina avanti senza giocare - si ritira Kiki Bertens : Scattato il secondo turno del tabellone di singolare femminile al Roland Garros: in campo oggi la parte bassa del tabellone, con un solo incontro sospeso per oscurità e rinviato a domani. Curioso il destino diametralmente opposto di due tra le migliori giocatrici del torneo: l’ucraina Elina Svitorlina non scende neppure in campo per il ritiro della connazionale Kateryna Kozlova, mentre l’olandese Kiki Bertens, numero 4, si ritira nel ...

Roland Garros 2019 : risultati del torneo maschile di mercoledì 29 maggio. Grigor Dimitrov elimina Marin Cilic al quinto set : Per il singolare maschile del Roland Garros giornata dedicata agli incontri di secondo turno della parte bassa del tabellone. Nessuna grande sorpresa: due dei protagonisti più attesi, Roger Federer e Rafael Nadal, hanno vinto facilmente in tre set entrambi contro avversari tedeschi provenienti dalle qualificazioni. E’ uscita la testa di serie numero 11, il croato Marin Cilic, peraltro sulla superficie a lui meno congeniale, ma la notizia è che a ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini eliminato - sul velluto Federer e Wawrinka. Dimitrov supera Cilic - si ritira Bertens! : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

Roland Garros – Cilic out ai 32esimi : Dimitrov vince al 5° set una battaglia lunga oltre 4 ore! : Grigor Dimitrov accede ai sedicesimi di finale del Roland Garros: il tennista bulgaro supera Marin Cilic al 5° set dopo 4 ore e 28 minuti di match Grande match nei 32esimi del Roland Garros fra due ‘underdog’ del tennis maschile, capaci di intrattenere il pubblico per 5 lunghi set della durata complessiva di 4 ore e 28 minuti di straordinario match. Grigor Dimitrov e Marin Cilic hanno regalato spettacolo: a spuntarla è stato il tennista ...

Roland Garros – Clamoroso a Parigi! Kiki Bertens costretta al ritiro : “stro tremando…” [VIDEO] : Kiki Bertens, considerata una delle favorite per la vittoria finale del Roland Garros, è stata costretta al ritiro: la tennista olandese ha accusato dei problemi di salute durante la sfida contro Kuzmova Il Roland Garros perde una delle candidate principali alla vittoria finale. Dopo appena 22 minuti di gioco, nel corso della sfida del secondo turno contro Viktoria Kuzmova. La tennista olandese ha accusato un non meglio precisato ...

Roland Garros – Secondo turno lampo per Federer : vittoria in un’ora e mezza contro Otte : Federer facile al Secondo turno: il tennista svizzero avanza al Roland Garros. Otte battuto in tre set Roger Federer avanza con estrema facilità al Roland Garros: il tennista svizzero ha trionfato al Secondo turno senza troppi intoppi. Al numero 3 del ranking ATP è bastata un’ora e 37 minuti per staccare il pass per i sedicesimi del Secondo Slam stagionale, in corso sui campi in terra rossa di Parigi. Federer ha mandato al tappeto in ...

Roland Garros 2019 : nessun problema per Roger Federer - che sconfigge Oscar Otte in tre set e aspetta Casper Ruud : Prosegue il cammino di Roger Federer al Roland Garros 2019. Lo svizzero, nel ventennale del suo esordio e decennale del suo trionfo a Parigi, approda al terzo turno eliminando con una certa facilità il tedesco Oscar Otte con il punteggio di 6-4 6-3 6-4. Il numero 3 del mondo disinnesca, dunque, il gioco “selvaggio” (e breve, vista la rapidità di quasi tutti gli scambi) promesso dal nativo di Colonia e, nel suo prossimo impegno, si ...