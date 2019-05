Rixi (Lega) condannato a 3 anni e 5 mesi - interdizione perpetua dai pubblici uffici. M5S : «Si dimetta» : Edoardo Rixi condannato a tre anni e cinque mesi, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Questa la sentenza del Tribunale di Genova per il viceministro alle Infrastrutture, nel...

Il viceministro Rixi condannato a 3 anni e cinque mesi per le “spese pazze” della Lega in Liguria : Il tribunale di Genova ha stabilito che l’attuale viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi è colpevole per le spese della Lega nel consiglio regionale ligure fra il 2010 e il 2012 e lo ha condannato a 3 anni e 5 mesi, superando pure la richiesta dell’accusa. L’esponente del Carroccio rischia ora in automatico di perdere il seggio in Parlamento...

Per Rixi è il giorno della sentenza. Una condanna riapre lo scontro Lega-M5S : È prevista per oggi la sentenza sulle cosiddette “spese pazze” in regione Liguria che vede imputati per peculato e falso il viceministro alle Infrastrutture, il leghista Edoardo Rixi, insieme ad altre 21 persone. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto la condanna per Rixi a tre anni e quattro mesi.Rixi deve rispondere di cinque capi di imputazione, due dei quali in concorso con gli ex consiglieri regionali ...

Rixi - se condannato per peculato via dal governo : è scritto nel contratto. Ma la Lega : “Resterà al suo posto in ogni caso” : Il contratto di governo parla chiaro: dell’esecutivo M5s-Lega non possono fare parte condannati, anche in primo grado, per il reato di peculato. Esattamente la stessa situazione in cui rischia di trovarsi Edoardo Rixi da giovedì prossimo. Nonostante tutto, però, la Lega batte i punti sul tavolo. E blinda il sottosegretario ai Trasporti: anche in caso di condanna Rixi rimarrà al suo posto. In questo modo il Carroccio, però, violerebbe il ...

