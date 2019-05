Rixi | il tribunale di Genova | “Contestati peculato e falso per spese non pertinenti

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) A seguito della sentenza di primo grado per il processo ‘pazze’ che ha coinvolto buona parte dei consiglieri regionali liguri dal 2010 al 2012 tra i quali Edoardo, ildiha indetto una conferenza stampa per evidenziare gli aspetti centrali del dispositivo. Per la prima volta in Liguria la Procura della Repubblica ha contestato ai presidenti di ciascun gruppo consiliare i reati dichiamandoli a rispondere non solo delle proprie ma anche di tutte lesostenute dal gruppo e valutate ‘non’ all’attività politica regionale. Ne consegue che i peculati relativi alleindebitamente sostenute nel 2012 risultano essere stati consumati nel 2013, quando i capi gruppo, tra i quali, hanno effettivamente approvato lecondannato rimette il mandato nelle mani di Salvini. ...

fattoquotidiano : Spese pazze, viceministro #Rixi condannato per peculato a tre anni e cinque mesi con l’interdizione perpetua dai pu… - RaiNews : Tribunale Genova: condannato a 3 anni e 5 mesi il viceministro alle Infrastrutture Edoardo #Rixi al termine del pro… - giu33liana : RT @lucianasavarese: Vedete come si distorcono le cose? #Rixi è stato condannato da un tribunale e non può continuare a ricoprire un ruolo… -