Rixi condannato | trema il governo

Spese pazze - viceministro Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi e interdizione perpetua dai pubblici uffici : La seconda sezione penale del Tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino, ha condannato il viceministro leghista delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi a 3 anni e 5 mesi di reclusione e inflitto anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nell'ambito del processo sulle cosiddette "Spese pazze" alla Regione Liguria. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto per Rixi una condanna a 3 anni e 4 mesi. Al ...

Edoardo Rixi - il viceministro leghista condannato per peculato dal Tribunale di Genova a 3 anni e 5 mesi : È stato condannato a 3 anni e 5 mesi per peculato Edoardo Rizzi, viceministro leghista, imputato nel processo per le “spese pazze” in Regione Liguria. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto per il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, finito nei guai per il suo vecchio ruolo di capogruppo della Lega, 3 anni e 4 mesi. Per l’accusa sarebbero ingiustificati i 97mila euro usati – tra il 2010 e il 2012 – dal ...

Spese pazze in Regione : il viceministro Edoardo Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi : Il viceministro leghista alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione nell'ambito dell'inchiesta sulle Spese nel Consiglio Regionale della Liguria. La condanna riapre la discussione tra Lega e Movimento 5 Stelle, con il partito di Di Maio che spinge per le dimissioni.

Il viceministro Rixi condannato a 3 anni e cinque mesi per le “spese pazze” della Lega in Liguria : Il tribunale di Genova ha stabilito che l’attuale viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi è colpevole per le spese della Lega nel consiglio regionale ligure fra il 2010 e il 2012 e lo ha condannato a 3 anni e 5 mesi, superando pure la richiesta dell’accusa. L’esponente del Carroccio rischia ora in automatico di perdere il seggio in Parlamento...