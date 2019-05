Rixi condannato | trema il Governo I 5 stelle | Non può rimanere viceministro

Rixi condannato - nota M5s : “Il contratto parla chiaro - sicuri che la Lega per prima lo rispetterà” : “Il contratto di governo parla chiaro e siamo sicuri che la Lega per prima lo rispetterà”. Pochi minuti dopo la sentenza di condanna di primo grado per il viceministro leghista ai Trasporti Edoardo Rixi, i 5 stelle hanno diffuso una nota stampa in cui ribadiscono la loro posizione. Poco dopo è intervenuto il presidente grillino della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra. “Non può rimanere al governo”, ha ...

Rixi (Lega) condannato a 3 anni e 5 mesi : Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture della Lega è stato condannato a 3 anni e 5 mesi nell’ambito dell’inchiesta sulle "spese pazze" alla Regione Liguria. Per l’esponente del Carroccio ora scatta anche la sospensione prevista dalla Legge Severino e inevitabilmente si aprirà un altro terreno di scontro con il Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio aveva infatti annunciato che in caso di condanna Rixi si sarebbe dovuto dimettere, mentre la ...

Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi"Le mie dimissioni a Salvini" : La seconda sezione del tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino ha condannato a 3 anni e 5 mesi in primo grado il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, nell'ambito del processo noto come 'Spese pazze' in Regione Liguria Segui su affaritaliani.it

«Spese pazze» - il viceministro Rixi (Lega) condannato a 3 anni e 5 mesi. Il M5S : «Lasci il governo» : Il tribunale di Genova ha condannato Rixi, all’epoca capogruppo regionale della Lega, per le spese tra il 2010 e il 2012. Per lui anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici

Condannato il leghista Rixi. I 5 stelle chiedono le dimissioni : Il Tribunale di Genova ha Condannato a tre anni e cinque mesi Edoardo Rixi, attuale viceministro delle Infrastrutture, al termine del processo per le ‘spese pazze’ nella Regione Liguria relative agli anni 2010-2012. Rixi era, all’epoca dei fatti, il capogruppo regionale della Lega. Le accuse nei suoi confronti sono di peculato e falso. Il Tribunale di Genova, oltre alla condanna a tre anni e cinque mesi di reclusione, ha ...

Edoardo Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi per "spese pazze". Lega contro M5s - nuovo scossone al governo : Arriva la batosta per Edoardo Rixi, viceministro leghista alle Infrastrutture. La seconda sezione penale del Tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino, ha condannato il fedelissimo di Matteo Salvini a 3 anni e 5 mesi di reclusione nell'ambito del processo sulle cosiddette "spese p

