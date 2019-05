Rixi | condannato | si dimette Ed evita una nuova crisi tra M5s e Lega

«Spese pazze» - Rixi condannato a tre anni e 5 mesi. Il viceministro : «Ho consegnato dimissioni a Salvini» : Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto per il viceministro alle Infrastrutture in quota Lega una condanna a tre anni e quattro mesi...

