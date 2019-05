ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) È l’ora di pranzo quando arriva la notizia della condanna del viceministro ai Trasporti, il leghista Edoardo, a 3 anni e 5 mesi per peculato. Poco dopo, a distanza di pochi minuti, le agenzie di stampa rilanciano la notizia che il leghista rimette il suo incarico nella mani del leader Matteoe che il vicepremier del Carroccio ha accettato le sue. Neanche il tempo per il M5s di chiedere che venga rispettato il contratto. I vertici M5s, in attesa del voto sulla fiducia o meno degli iscritti a Luigi Di Maio come capo politico, sono riuniti in un ristorante del centro: se lo stesso Di Maio lascia il ristorante in silenzio, rifugiandosi in macchina dall’assalto dei cronisti, è il ministro della Giustizia Alfonsoa replicare: “Come va avanti il governo dopo ledi? Se accetteremo il decreto Sicurezza? Lei pensa che ci sia ...

Noovyis : Un nuovo post (Rixi, Bonafede: “Nessuno scambio tra dimissioni e tenuta del governo”. Salvini: “Se si lavora, si va… - Charlotte3117 : RT @1968_dada: #Rixi si è dimesso? Bene. #Salvini ha accettato? Bene. Ora fuori nell'ordine: TRENTA BONAFEDE TONINELLI GRILLO Via i comu… - IonniNicola : RT @1968_dada: #Rixi si è dimesso? Bene. #Salvini ha accettato? Bene. Ora fuori nell'ordine: TRENTA BONAFEDE TONINELLI GRILLO Via i comu… -