Rinnovabili | nel primo trimestre +5% di nuove installazioni

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Neldel 2019 ledi fotovoltaico, eolico e idroelettrico raggiungono complessivamente circa 145 MW, in crescita del 5% rispetto al 2018). Rispetto alprecedente si registra un rallentamento della nuova capacità in esercizio rispetto alprecedente. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi da Anie. Per raggiungere gli obiettivi al 2030 del Pniec, il Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima, occorre un maggior contributo da parte dell’eolico, fotovoltaico ed idroelettrico in termini non solo di nuova capacità, ma anche di revamping/repowering. Quest’ultima tipologia di interventi è al momento difficilmente mappabile, in assenza di dati ufficiali. Nel 2018 il Gse ha evidenziato 314 interventi di potenziamento non incentivato su impianti fotovoltaici, di cui il 72% su impianti di potenza < 20 kW e il 28% su ...

stableasatable : I cosmetici eco-bio sono invece quelli formulati sempre con materie prime vegetali, ma provenienti per lo più da ag… - RobRe62 : RT @lifegate: 'Tutto quello che è di proprietà di VF userà solo energie rinnovabili entro il 2025': questa è la promessa che Anna Maria Rug… - lifegate : 'Tutto quello che è di proprietà di VF userà solo energie rinnovabili entro il 2025': questa è la promessa che Anna… -