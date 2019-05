Rimborso bollette a 28 giorni | cosa fanno le compagnie per evitarlo

termometropolitico

(Di giovedì 30 maggio 2019)a 28leperPotrebbe essere messa la parola fine ala 28. Come è noto, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva dei rimborsi avanzata dalletelefoniche e il 4 luglio si attende l’approfondimento che riguarderà le principali motivazioni che hanno portato al rigetto. Nel frattempo, tuttavia, il CdS ha sollecitato lea predisporre un piano per i rimborsi. Vittoria su tutti i fronti per i consumatori, ma lepotrebbero pensare a delle modalità per evitare i rimborsi tout court.28sotto forma di servizi extra? Stando a quanto riporta Il Salvagente, infatti, letelefoniche starebbero pensando a due strategie alternative. La prima consisterebbe neltramite erogazione gratuita di servizi (ad esempio un ...

angvalente74 : RT @GBenamati: Art. 37 del dl cosiddetto “Crescita” stabilisce che il prestito #Alitalia non ha limite di rimborso e non è in prededuzione… - GBenamati : RT @GBenamati: Art. 37 del dl cosiddetto “Crescita” stabilisce che il prestito #Alitalia non ha limite di rimborso e non è in prededuzione… - AigetEnergia : RT @GBenamati: Art. 37 del dl cosiddetto “Crescita” stabilisce che il prestito #Alitalia non ha limite di rimborso e non è in prededuzione… -