Riforma giustizia sportiva | Balata spiega i motivi dell’astensione della Lega B

Riforma giustizia sportiva - Micciché spiega le motivazioni dell’astensione : “Chiedevamo solo un rinvio” : Il Consiglio Federale ha approvato il nuovo codice della giustizia sportiva. Tra gli astenuti, Lega Serie A e Lega Serie B. Il presidente dell’associazione dei club per la massima serie, Gaetano Micciché, ha spiegato le motivazioni dell’astensione. Ecco le sue parole. “La Lega serie A è convinta che la Riforma del codice di giustizia sportiva fosse una necessità inderogabile e improrogabile, tanto che ha partecipato ...

Approvata la Riforma della giustizia sportiva - Lega A e B si astengono : Il Consiglio federale della Figc, a quanto apprende l’Adnkronos, ha approvato la riforma della giustizia sportiva con l’astensione della Lega Serie A e la Lega Serie B che hanno comunque espresso dichiarazioni positive per il grande lavoro svolto, su quella che è una riforma storica per il calcio italiano, fortemente voluta dal presidente della Figc Gabriele Gravina. Voto contrario da parte di Claudio Lotito (per le ...

Giustizia - Bonafede : “Riforma penale? Salvini non è venuto ai vertici - ma entro 2019 troveremo accordo” : Dopo le tensioni tra M5s e la Lega di Matteo Salvini sul capitolo Giustizia, in particolare sulla riforma del processo penale e la prescrizione, è il ministro Alfonso Bonafede a rivendicare: “Accuse di Salvini? Niente polemiche, la riforma del processo penale si farà entro il 2019 e spero prima dell’estate di portarla all’attenzione del Cdm, anche perché è pronta da un mese e mezzo”, ha spiegato il ministro della ...

La Riforma della giustizia è un'altra mina nel governo. La Lega è pronta al muro : Sullo sfondo nel governo resta la preoccupazione per l'innalzamento dello spread. “Un allarme ingiustificato”, per il ministro dell'Economia, Tria. “Spero non sia condizionato dalle vicende politiche”, osserva Giorgetti. “C'è evidentemente qualche segnale di agitazione dei mercati”, rimarca il premier Conte. Anche per questo motivo M5s e Lega hanno tirato il freno. Le distanze nella maggioranza restano: per Salvini il vincolo del 3% del ...

Giustizia - Di Maio : “Riforma penale? Bonafede aspetta da tempo incontro con Lega. Magari se si facessero i vertici…” : In attesa del voto delle Europee, restano diversi fronti aperti all’interno del governo. E tra questi, dopo le affermazioni di Salvini sui ritardi della riforma del processo penale, è tornata pure la Giustizia. “La riforma sarà snodo fondamentale dopo il 26 maggio, aspetto di vedere il testo del ministro Alfonso Bonafede, dato che ha ampiamente annunciato via stampa che è pronto”, aveva spiegato Salvini. Per poi tornare a ...

Giustizia - Salvini : “Dopo Europee avanti più tranquilli - Riforma sarà snodo fondamentale. Su prescrizione patti chiari” : “Cosa accadrà dopo le Europee considerate le tensioni con il M5s? Si andrà avanti a lavorare più tranquillamente, la riforma della Giustizia sarà lo snodo fondamentale”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenendo alla presentazione di un libro di Carlo Nordio al Senato. “Il ministro della Giustizia Bonafede ha le sue idee- aggiunge- noi abbiamo le nostre. Aspettiamo di conoscerle, poi miglioreremo”, ...

Divorzio : ok della commissione Giustizia alla Riforma dell'assegno : "Abbiamo concluso l'iter della proposta di legge sull'assegno divorzile e votato il mandato alla relatrice Morani. Lunedì 13 inizierà dunque l'esame dell'Aula". Ne dà notizia Francesca Businarolo, ...

Salvini rilancia dopo il braccio di ferro su Siri : ora Riforma della giustizia : matteo-Salvini “Qualcuno pensa che gli imprenditori siano presunti colpevoli, i commercianti presunti evasori e tutti i politici presunti ladri. Non è così, per fortuna in Italia”. Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, secondo il quale la revoca a Siri non è la fine del garantismo ma c'entra con la riforma della giustizia, che “sarà fondamentale: con la separazione delle carriere fra giudici e procuratori, con la responsabilità ...

Salvini : serve Riforma della Giustizia : 13.03 "Ragionerò con il collega alla Giustizia di cosa c'è bisogno. Non è un atto di accusa nei confronti di nessuno, io la riforma la voglio fare con magistrati, avvocati, giudici, operatori della Giustizia". Così il ministro Salvini a Milano nella nuova sede dell'Agenzia per i beni confiscati. La riforma,aggiunge,"bisogna farla insieme ma se ci sono questi problemi io posso mandare anche 10mila poliziotti a Napoli ma poi manca la fase ...

Bonafede - prossimo Cdm Riforma giustizia : ... che mostrano i "mali endemici della nostra giustizia, per troppo tempo rimasta impantanata nella polemica politica. Noi, quei problemi - sostiene Bonafede - li stiamo risolvendo e e ora dobbiamo ...

Giustizia tributaria - la Riforma invocata dai partiti resta al palo : La Giustizia tributaria non può dipendere dallo stesso organo istituzionale - il Ministero dell'Economia e delle Finanze - che ha come compito l'esercizio della riscossione delle tasse. Non si può ...