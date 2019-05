Riace | nel paese dell’accoglienza che ha scelto Salvini | “Ci scopriamo leghisti? Forse lo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Nelcitato spesso come “modello”, il primo partito è quello di. Alle europee, infatti, la Lega ha raggiunto il 30,75% dei voti. Alle comunali, la lista civica di centrodestra “rinasce” incassa il 41,89%. Il nuovo sindaco è Tonino Trifoli, un simpatizzante del ministro dell’Interno che, nella sua lista, ha candidato anche Claudio Falchi, il segretario locale della Lega. Sono 462 invece i voti della lista di Trifoli contro i 320 della lista “Il cielo sopra” guidata da Maria Spanò, l’ex assessore ed erede di Lucano. Quest’ultimo, dopo tre mandati consecutivi da sindaco, non poteva ripresentarsi e si è candidato a consigliere comunale risultando il più votato, anche se probabilmente non entrerà in Consiglio perché la terza lista, “punto zero”, ha preso 321 voti. Solo un eventuale riconteggio delle preferenze potrebbe far ...

HuffPostItalia : Mimmo Lucano vince il ricorso: il Tar reintegra Riace nel sistema Sprar - lauraboldrini : Governo e Arma si costituiscono parte civile nel processo per omicidio #Cucchi E #Riace vince il ricorso al Tar c… - repubblica : #Riace vince la sfida col Viminale: Tar riammette il Comune nel sistema Sprar -