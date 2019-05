Repubblica | De Rossi voleva fare fuori Totti | il Pupone si è vendicato

ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2019) Abbiamo ancora sotto gli occhi l’addio di Daniele Dealla Roma, con l’abbraccio ae le lacrime agli occhi del campione giallorosso. Ma sotto il diluvio dell’Olimpico, raccontano oggi Carlo Bonini e Marco Mesurati, su, tra i due storici giallosi sente un misterioso “non volevo”. Il quotidiano, incuriosito dalla faccenda, ha indagato, accedendo a fonti dirette e carteggi interni, in particolare ad una mail che cambia l’immagine del rapporto tra i due capitani e scopre “un grumo di ricatti e trame di spogliatoio che dice molto non solo della Roma e di Roma, ma anche del doppiofondo del calcio professionistico. Del peso politico dei club, degli appetiti che suscita, degli strumenti non ortodossi per conquistarlo. Del ruolo dei campioni e delle bandiere”. Tutto comincia a metà agosto 2018. In quel momento il ...

