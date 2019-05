Repower partner del progetto di Planet Farms | “L’eccellenza italiana per l’agricoltura

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019), società nata a Milano e fondata da Luca Travaglini e Daniele Benatoff, presenta il più grande e avanzato stabilimento di vertical farming in Italia e Europa. Il nuovo stabilimento sarà realizzato a Cavenago (Provincia di Monza e della Brianza) e la struttura si estenderà su oltre 9.000 metri quadrati. L’involucro esterno, facciate e conformazione volumetrica, dello splendido edificio sono state progettate dallo Studio Dordoni Architetti, mentre il layout interno e dei flussi dall’ Arch. Citterio dello Studio Artec La nuova vertical farm vedrà al suo interno un processo di crescita altamente innovativo e integrato che parte dai semi e termina con i prodotti confezionati.ha sviluppato una tecnologia all’avanguardia mondiale che permette di coltivare ortaggi ovunque nel mondo, in ambienti puri e controllati, senza far uso alcuno di pesticidi e a Km zero. Forte ...

