Redmi 7 a 80 euro | Mi Band 3 a 23 euro e Redmi Go a 50 euro | quante folli offerte sui

Redmi K20 Pro riceve Android Q Beta e con K20 si prepara al cambio di nome in Europa : Redmi K20 e K20 Pro dovrebbero arrivare in Europa come Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro, intanto K20 Pro è entranto nell'Android Q Beta Program.

C'è il marchio Xiaomi nel futuro europeo di Redmi K20 e K20 Pro : Secondo una fonte abbastanza sicura, Redmi K20 e K20 Pro potrebbero arrivare in Polonia, e verosimilmente nel resto d'Europa, con il nome di Xiaomi Mi 9T e Mi 9T Pro.

Realme 3 Pro arriva in Italia e sfida Redmi Note 7 a 199 euro : Realme 3 Pro viene annunciato in Italia e sarà presto disponibile all'acquisto sul sito ufficiale: ecco caratteristiche, funzionalità, prezzo e data di uscita per il nostro Paese.

Il nuovo flagship Redmi potrebbe essere lanciato il 13 maggio in Cina e ZTE Axon 10 Pro 5G entro la prima metà del 2019 in Europa : Sembra che lo smartphone di punta di Redmi con SoC Qualcomm Snapdragon 855 sia finalmente pronto per il debutto. Secondo il resoconto pubblicato su Weibo da Tang Mu, General Manager di Xiaomi Smart Hardware Division, la società potrebbe lanciare il flagship Redmi con un evento di lancio il 13 maggio in Cina. Nuovi dettagli confermati da ZTE indicano che Axon 10 Pro 5G sarà disponibile in Europa nella prima metà del 2019, probabilmente in ...

Come vivere felici con uno smartphone da 115 Euro (Redmi 7) : i nostri consigli : Con uno smartphone da poco più di 100 Euro Come Redmi 7 si può vivere felici, basta osservare 10 semplici consigli.

Recensione Redmi 7 : a poco più di 100 Euro vi stamperà un sorriso in faccia : Ecco la nostra Recensione di Redmi 7, a poco più di 100 Euro è un prodotto con un rapporto qualità prezzo eccellente.

Xiaomi Redmi Note 7 - lo smartphone sotto i 200 euro con più pregi che difetti : Chi deve comprare un nuovo smartphone e ha un budget al di sotto dei 200 euro può prendere in considerazione il Redmi Note 7 di Xiaomi. In Italia la versione con 3 Gigabyte di memoria RAM e 32 Gigabyte di spazio di archiviazione è in vendita a 179,90 euro. Per chi non si accontenta c’è l’allestimento da 199,90 euro con 4 GB di memoria RAM e 64 Gigabyte. Abbiamo provato il modello top di gamma e dopo diversi giorni d’uso ...