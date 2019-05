Reddito di cittadinanza | dal 18 giugno le selezioni dei navigator

Palermo - la moglie ha il Reddito di Cittadinanza - il marito lavora in nero : denunciati : I carabinieri della stazione di Acqua dei Corsari, nel palermitano, hanno scoperto altri due furbetti del Reddito di Cittadinanza. Si tratta, secondo quanto riferiscono i militari, di un uomo di 35 anni e di una donna di 30, rispettivamente marito e moglie. Durante i controlli, è emerso che la donna percepiva normalmente il Reddito di Cittadinanza: 1.050 euro, questa sarebbe la somma che l'Esecutivo le avrebbe già corrisposto. Purtroppo il ...

Reddito di cittadinanza - assegno di 1050 euro ad una coppia. Ma lui faceva il pasticcere : I carabinieri della stazione hanno sorpreso l’uomo mentre lavorava all'interno del laboratorio di un bar. La moglie aveva...

Reddito di cittadinanza e pagamenti a rilento : "Solo 16 casi" : Il Ministero del Lavoro smentisce le indiscrezioni di stampa su presunti ritardi nell'accredito di maggio

Pensioni anticipate e Reddito di cittadinanza : la Corte dei conti esprime perplessità : Dalla Corte dei conti emerge preoccupazione in merito all’avvio delle Pensioni anticipate tramite quota 100 ed al reddito di cittadinanza. Durante la presentazione presso il Senato della Repubblica del nuovo dossier sulla finanza pubblica i tecnici hanno infatti espresso la propria perplessità in merito ai due provvedimenti simbolo approvati dalla maggioranza con la scorsa legge di bilancio 2019. In particolare, la magistratura contabile ha ...

Sfrattati perché "non avevano chiesto il bonus del Reddito di cittadinanza" : La denuncia di una coppia di disoccupati mette in luce un nuovo espediente messo in atto dai proprietari di un'abitazione di...

Reddito di cittadinanza 2019 : “tasso di rifiuto al 25-27%” - parla Tridico : Reddito di cittadinanza 2019: “tasso di rifiuto al 25-27%”, parla Tridico Sul Reddito di cittadinanza continuano a uscire i numeri: sono quelli delle domande presentate. Li ha rivelati il presidente dell’Inps Pasquale Tridico in occasione della presentazione del 13° rapporto sullo stato sociale alla Facoltà di Economia all’Università La Sapienza in Roma. Tridico ha parlato di 1,2 milioni di domande, stando ai dati più recenti. Sul sito ...

Motivo di allarme per il bilancio! Corte dei Conti boccia Reddito di cittadinanza e quota 100 : Il reddito di cittadinanza può scoraggiare la ricerca di un impiego mentre quota 100 non è sostenibile e deve mettere al centro i giovani: lo dice il report annuale della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica. La priorità ora, si legge inoltre, resta la riduzione del debito pubblico.

La Corte dei conti : “Preoccupazione per il Reddito di cittadinanza. Su pensioni guardare ai giovani” : Il finanziamento in deficit de reddito di cittadinanza «è motivo di preoccupazione per gli equilibri di bilancio di medio termine, date le condizioni di elevato debito pubblico». Lo afferma la Corte dei conti nel Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica. «Un eventuale minor esborso rispetto alle stime originarie andrebbe utilizzato, a...

Reddito di cittadinanza - cosa è possibile e cosa non è possibile acquistare con la card : Il Reddito di cittadinanza viene erogato da ormai più di un mese a molti dei beneficiari della misura. Ma solo ora è stata predisposta la lista dei beni e dei servizi che non è possibile acquistare con la card su cui viene caricato l'importo del sussidio. Ecco cosa è possibile e cosa non è possibile acquistare con i soldi del Reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - aggiornate spese ammesse e vietate (sì - porno e lusso sono vietati) : Il sito del Reddito di cittadinanza (schermata del portale) Dopo che settimana scorsa era stata data la notizia delle modifiche al paniere per quanto riguarda le spese ammesse o vietate per i percettori del Reddito di cittadinanza, è ora arrivato anche il decreto attuativo che riporta le novità in merito agli acquisti nell’ambito della misura bandiera del Movimento 5 stelle. Nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono infatti riportate le ...

Simulatore Inps Reddito di cittadinanza : come usarlo e dove visualizzarlo : Dopo il Record di domande inoltrate per il Reddito cittadinanza, che ha sfondato la soglia del milione, in molti stanno cominciando a chiedersi se davvero ne sia valsa la pena. Altrettanti cittadini si interrogano su come procedere per rinunciare al sussidio, vista l’esiguità delle somme erogate e la complessità del tutto. Insomma, sarebbe forse più congeniale e utile sapere in anticipo quando si può arrivare a percepire, prima di imbarcarsi ...

Reddito di cittadinanza - l’elenco dei beni che non si possono acquistare con la card : Il ministero del Lavoro ha stilato, attraverso un decreto, l'elenco dei beni e dei servizi che non è possibile acquistare con la card del Reddito di cittadinanza, finora utilizzata da 600mila utenti. L’utilizzo della card non è inibito solo per i giochi con vincite in denaro, ma anche per una lunga serie di beni. Si parte dall’impossibilità di acquistare, noleggiare o prendere in leasing navi e imbarcazioni da diporto, così come non si può ...

Reddito di cittadinanza - tutte le regole (ufficiali) della card : cosa si può acquistare e cosa no : Il ministero del Lavoro ha pubblicato le linee guida sull'utilizzo della card per il Reddito di cittadinanza. Ecco nel...